六旬婦胃癌四期且肝轉移 「免疫療法合併化療」助重獲生機

66歲徐女士無特別病史，每年也做健康檢查，但自述有貧血問題，就醫前幾日胃酸倒流，如廁時察覺糞便顏色變深，不久後上腹痛、糞便又帶血，並感到呼吸急促，所以趕緊到醫院就醫，檢查竟為胃癌四期並轉移到肝臟。

余政展指出，徐女士是比較幸運的個案，臨床經驗只有不到一成的晚期胃癌病人有機會完全消失。一般免疫治療搭配化療約八成控制腫瘤，六成腫瘤縮小，之後手術切除，療效都很好。

台中慈濟醫院一般外科專家余副院長表示，晚期胃癌常規治療以化學治療、放射治療和少數適用標靶藥物，在免疫療法問世後，配合化療則能提高晚期胃癌存活率。

免疫療法副作用可能造成身體發炎 配合醫生治療即可控制

徐女士接受免疫治療合併化學治療後，癌症指數迅速恢復到正常，才3個月電腦斷層影像就看不到肝臟轉移，胃鏡追蹤也不見腫瘤，只剩下因免疫反應產生的胃發炎，切片找不到癌細胞，不需要再手術。余政展指出，徐女士停止免疫治療一年至今，切片組織仍可以觀察到免疫反應持續對抗癌細胞，也找不到存活的癌細胞。

余政展說明，免疫藥物治療也有些副作用，身體各部位如肝臟、肺臟、內分泌系統均可能產生發炎反應，例如皮疹、腸胃不適。不過通常有副作用也代表更佳療效，只要配合醫生治療，副作用通常可以控制。

余政展叮嚀癌症病人，自體免疫力提升的關鍵在於紓緩壓力、持之以恆的運動、均衡飲食與充足睡眠，建議多補充蔬果來改善免疫系統，保持樂觀好心情，積極對抗癌症。

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