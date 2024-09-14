六旬男下背小腫塊僅3個月就如汽球般大 竟是罕見惡性軟組織肉瘤

65歲的W先生偶然在右下背摸到一個不痛不癢的小腫塊，原想著過些時日再去醫院求醫做檢查，沒想到這個小腫塊卻迅速長大，3個月內像吹汽球似的長到了有7公分，故到新竹臺大分院新竹醫院就診，經檢查診斷是惡性軟組織肉瘤。

惡性軟組織肉瘤少見、初期無特定症狀 一旦增大就成挑戰

新竹臺大分院整形外科張晏誠醫生說明，惡性軟組織肉瘤是癌症的一種，約佔所有癌症診斷的1%，算是一種較少見的癌症。惡性軟組織肉瘤在初期可能沒有特定的症狀，直到腫瘤增大並對周圍組織造成侵犯或壓迫，才可能引發神經疼痛或器官受壓症狀。此時，腫瘤體積通常已經相當巨大，使得手術難以完全切除，造成治療上的挑戰。

一般而言，約有50%的惡性軟組織肉瘤發生在四肢，20%生長在軀幹，另外約有9%生長在頭頸部。最常被診斷於50至60歲左右，男性稍多於女性。在初步診斷時出現遠端轉移的情況並不常見，但在大型、深部的肉瘤中就有可能發生，而大約有80%的轉移發生在肺部。