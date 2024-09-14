六旬男下背小腫塊僅3個月就如汽球般大 竟是罕見惡性軟組織肉瘤

65歲的W先生偶然在右下背摸到一個不痛不癢的小腫塊，原想著過些時日再去醫院求醫做檢查，沒想到這個小腫塊卻迅速長大，3個月內像吹汽球似的長到了有7公分，故到新竹臺大分院新竹醫院就診，經檢查診斷是惡性軟組織肉瘤。
惡性軟組織肉瘤少見、初期無特定症狀 一旦增大就成挑戰
新竹臺大分院整形外科張晏誠醫生說明，惡性軟組織肉瘤是癌症的一種，約佔所有癌症診斷的1%，算是一種較少見的癌症。惡性軟組織肉瘤在初期可能沒有特定的症狀，直到腫瘤增大並對周圍組織造成侵犯或壓迫，才可能引發神經疼痛或器官受壓症狀。此時，腫瘤體積通常已經相當巨大，使得手術難以完全切除，造成治療上的挑戰。
一般而言，約有50%的惡性軟組織肉瘤發生在四肢，20%生長在軀幹，另外約有9%生長在頭頸部。最常被診斷於50至60歲左右，男性稍多於女性。在初步診斷時出現遠端轉移的情況並不常見，但在大型、深部的肉瘤中就有可能發生，而大約有80%的轉移發生在肺部。
治療以手術切除為主 輔以化療縮小腫瘤、便於進行手術
張晏誠醫生表示，針對惡性軟組織肉瘤的治療原則，主要是以手術切除為主，術後可能需要進行輔助性放射治療以增強治療效果。若腫瘤發生在四肢部位，通常較容易實現完整切除，但如果腫瘤體積過大，或位於難以完全清除的區域，則可考慮先行輔助性化學治療以縮小腫瘤體積，之後再進行手術切除。這些治療策略主要是為了有效地提高治療效果，並降低腫瘤復發的風險。
早期發現、治療 防範惡性軟組織肉瘤最佳之道
張晏誠醫生提醒，早期發現和治療是防範惡性軟組織肉瘤的最佳方式，建議隨時透過自我檢查、留意症狀變化、定期醫學檢查和尋求專業建議，才能更好地保護自己的健康。
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