六歲童頻血便 竟患「克隆氏症」！恐影響發育

6歲陳姓男童，上廁所時突然解出大量鮮紅色血便，但並無明顯腹痛、腹瀉、體重減輕、便秘、發燒等情形，就醫立即安排進大腸鏡檢查，發現大腸內有許多鮮血但是無明顯出血原因，推測可能是來自小腸的出血。因此再進一步安排梅克爾憩室掃描及腹部電腦斷層等檢查，發現腹膜淋巴結十分腫大，推測可能是發炎性腸道疾病所造成。經過內視鏡檢查影像中判讀發現，小腸有許多潰瘍以及出血的痕跡，研判男童罹患克隆氏症早期。

童綜合醫院兒童醫學部小兒腸胃科醫生胡書瑋表示，消化道出血分為上消化道出血以及下消化道出血，前者常伴隨上腹痛、噁心、嘔吐、吐血、解黑便的情況；後者則較易伴隨鮮血便、腹痛、腹瀉等情形。以個案男童的無痛性血便情況，臨床上會先懷疑是梅克爾憩室導致，這是一種先天性胃腸道畸形，發生比例約2%，男性多於女性，在孩童比較常見，常表現無痛性鮮血便或是腸阻塞的症狀。但最後診斷罹患的克隆氏症，是一種發炎性腸道疾病，好發於20至39歲的青壯年，小部分發生在兒童，男性多於女性。

隨著疾病診斷工具的持續進步，現在有小腸鏡、膠囊內視鏡、糞便鈣衛蛋白檢測等工具可增加檢測的成功率。

自體免疫疾病恐影響孩童發育 「膠囊內視鏡」協助診斷

克隆氏症是一種自體免疫疾病，胡書瑋提到，疾病會造成腸胃道慢性及反覆性發炎，主要症狀是反覆發燒、腹痛與腹瀉，常伴隨一些肛門的合併症，如肛裂、瘺管、膿瘍等，但是發病初期常只有部分的症狀。此外，兒童在成長發育期間患病，長期腸道發炎就會造成營養吸收不良，所以兒童罹患克隆氏症也可能出現發育不良的狀況。

克隆氏症在整個腸道都有可能有病灶的出現，僅使用胃鏡及大腸鏡檢查常有看不到的死角疏漏，隨著疾病診斷工具的持續進步，現在有小腸鏡、膠囊內視鏡、糞便鈣衛蛋白檢測等工具可增加檢測的成功率。但兒童要進行檢查時，因為執行小腸鏡的難度較高，所以最適合使用膠囊內視鏡以及糞便鈣衛蛋白檢測。胡書瑋呼籲，克隆氏症初期症狀與腸胃炎類似，若孩童出現長期反覆腹瀉、腹痛、甚至血便的症狀，家長就應提高警覺，適時由小兒腸胃科醫生診療。

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