兼顧療效與生活質素 晚期肺腺癌治療解說

劉育志醫生：大家好，我是劉育志醫生，歡迎張境夫醫生來到照護線上。 張境夫醫生：大家好，我是張境夫醫生。 劉育志醫生：晚期肺癌治療，患者需要跟醫生討論哪些問題？ 張境夫醫生：因為不同組織型態的肺癌，其實治療差別非常大，所以第一個，雖然都是肺癌，需要跟醫生確認是哪一種肺癌，接下來因為是晚期的肺癌，所以治療還是會以全身性的治療為主，治療的種類包括化學治療、標靶，或者是免疫治療，我們就需要跟醫生好好討論，我這個類型的肺癌，應該要選擇哪一種治療方法？或者甚至是哪兩種以上，治療選項的結合。

標靶、免疫 需先檢測 劉育志醫生：請問晚期肺癌是否都能以標靶或免疫藥物治療？ 張境夫醫生：標靶的靶意思就是要有這個靶，這個治療才會有效果，所以常常我們講的標靶治療，要有合適的、相對應的突變才比較適合，免疫治療的部份，我們會看一個叫做PD-L1的表達，依據這個表達的高或低，來選擇單用，或者是合併使用。 化療亦有多種治療 劉育志醫生：請問不能以標靶或免疫藥物治療的病人，該如何治療？ 張境夫醫生：大多數的情況之下，我們的治療會選擇化學治療，化學治療也有非常多種，有打針的，也有吃藥的，並不單單說，化學治療就是一種治療。 劉育志醫生：請問肺癌的化療選擇有哪些？ 張境夫醫生：肺癌的化療選擇包括打針，包括口服藥物，所以必須要綜合考量病人整體的狀況，他對於這些副作用的耐受度，還有對於這個治療，可能會影響他覆診的頻率，他的接受度來做一個整體考量。

常見副作用 劉育志醫生：請問化療常見的副作用及處理方法？ 張境夫醫生：化療常見的副作用，大抵就是噁心、嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉，還有疲倦，但是上述的這一些副作用，大多數情況之下，九成以上的病人，以目前藥物的控制，都可以控制的非常好，不會影響到他本來的正常生活，還有一些副作用病人不會有感覺，例如血球低下，這部分呢，有賴醫生時時的監控。 劉育志醫生：請問口服化療適合用在哪些時機？ 張境夫醫生：口服化療要先打破一個迷思，其實常常會有病人覺得口服化療比打針的化療，效果要來的差，其實這是一個錯誤的觀念。口服的化療有其好處，例如第一個是它的方便性，病人不用留在醫院打針，只要在醫院看完門診之後，把藥物帶回家就可以了；在使用的頻率上，口服藥，有些人不想要每天吃藥，口服化療其實也有每周一次的劑量，當然其實最重要的，還是要跟你的主診醫生保持密切聯繫，要知道現在使用的這個藥物，有可能會有怎樣的副作用，如果在發生了甚麼的情況之下，應該要及時回到醫院來覆診。