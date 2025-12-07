冇咳嗽都可能係結核病？醫生：頸部腫大可以肺外結核！

若發現頸部、腋下或其他部位淋巴結腫大超過二至四周，且使用抗生素後仍無改善，或伴隨夜間盜汗、體重下降、食慾不振等全身症狀，應儘速就醫接受影像與病理評估。

一名37歲外籍工人阿力近日發現右側頸部出現無痛性腫塊，持續超過四周未消退。診所給予抗生素後無效，他轉至衛生福利部南投醫院就診，經耳鼻喉科團隊檢查確診為「頸部淋巴結核」，屬肺外結核的一種，目前已接受手術切除並安排後續藥物治療。

肺外結核非只有咳嗽 仍會有無痛頸部淋巴腫大

國軍臺中總醫院耳鼻喉科賴文森醫生指出，該患者無咳嗽或發燒等典型肺結核症狀，胸部X光也正常。約有15%至25%的結核病例為肺外結核，其中淋巴結核最常見，約佔三至四成，常好發於頸部，且多為無痛性腫大，因此容易與一般淋巴腺發炎混淆，延誤診斷與治療。

診斷要做胸部 X 光與痰液檢驗 先排除具傳染性的肺結核

賴文森醫生強調，確診肺外結核後仍需進一步檢查胸部X光與痰液檢驗，以確認是否合併「開放性肺結核」。單純的肺外結核本身通常不具傳染力，只有在同時出現具傳染性的肺結核時才會有傳播風險，醫生呼籲社會勿對病患貼標籤或歧視，應維護其就醫意願。