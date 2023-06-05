冠心病術前發現甲狀腺風暴 及早治療後心導管手術救命

甲狀腺機能亢進以女性居多，症狀多有代謝過程快、不好入睡、睡眠品質變差、容易緊張、冒汗怕熱、心律不整，且食慾增加但體重卻下降，女性月經不規律、掉髮的情況。

60歲黃女士因心臟問題原預先安排心導管手術，在光田綜合醫院住院接受相關檢查時，心臟內科醫師發現婦人眼凸手抖、心跳快、甲狀腺腫大，懷疑婦人甲狀腺功能異常，立即安排一連串甲狀腺功能檢查後，證實婦人甲狀腺機能亢進已達甲狀腺風暴，且合併不穩定冠心病的問題。

控制甲狀腺亢進 心導管手術解決

經會診內分泌新陳代謝科醫師治療，及早發現控制住婦人甲狀腺風暴的危急情況，後續也順利完成心臟手術，目前黃女士每天能健走3千步以上，她開心地說，現在的生活品質比起以往簡直是升級了。

黃女士有糖尿病史，也曾因冠心病做過心導管手術已約十年之久，從年初起又開始反覆感到胸悶、心跳急促而就診。心臟內科吳星輝醫師為婦人安排核磁掃描檢查，發現其他位置的心臟前壁有明顯缺氧，因此預先安排婦人入院做心導管檢查。