冠心病術前發現甲狀腺風暴 及早治療後心導管手術救命

60歲黃女士因心臟問題原預先安排心導管手術，在光田綜合醫院住院接受相關檢查時，心臟內科醫師發現婦人眼凸手抖、心跳快、甲狀腺腫大，懷疑婦人甲狀腺功能異常，立即安排一連串甲狀腺功能檢查後，證實婦人甲狀腺機能亢進已達甲狀腺風暴，且合併不穩定冠心病的問題。
控制甲狀腺亢進 心導管手術解決
經會診內分泌新陳代謝科醫師治療，及早發現控制住婦人甲狀腺風暴的危急情況，後續也順利完成心臟手術，目前黃女士每天能健走3千步以上，她開心地說，現在的生活品質比起以往簡直是升級了。
黃女士有糖尿病史，也曾因冠心病做過心導管手術已約十年之久，從年初起又開始反覆感到胸悶、心跳急促而就診。心臟內科吳星輝醫師為婦人安排核磁掃描檢查，發現其他位置的心臟前壁有明顯缺氧，因此預先安排婦人入院做心導管檢查。
忽視甲狀腺機能亢進 已達「甲狀腺風暴」等級
卻在住院接受相關檢查時，發現婦人身材瘦了很多，身高165公分卻只有42公斤、且眼球凸出、手會抖、心跳非常快、甲狀腺有腫大的情況，懷疑婦人有甲狀腺的問題，因此會診內分泌暨新陳代謝科蘇楓琳醫師為其做超聲波檢查，證實婦人甲狀腺機能亢進，而且情況嚴重，婦人已出現發燒、體溫過高，呼吸急促、心律不整、噁心嘔吐、無力嗜睡，甚至有譫妄的症狀，數據顯示已到達「甲狀腺風暴」的等級，情況相當危急。
蘇楓琳醫師進一步指出，「甲狀腺風暴」是甲狀腺機能亢進最嚴重的急性併發症，大多是由於長期未接受甲狀腺機能亢進治療而引發的緊急情況，有很高的死亡率。甲狀腺機能亢進以女性居多，症狀多有代謝過程快、不好入睡、睡眠品質變差、容易緊張、冒汗怕熱、心律不整，且食慾增加但體重卻下降，女性月經不規律、脫髮的情況。甲狀腺亢進是門診常見的疾病，隨著醫療進步，只要注意控制，及早治療，即可大幅降低誘發甲狀腺風暴的機率。
甲狀腺機能控制 進行心導管手術
吳星輝醫師在黃女士甲狀腺機能獲得良好的控制後進行心導管手術，以氣球擴張手術與塗藥支架放置改善血管壁狹窄，血流恢復良好。所有症狀在團隊一一排除治療改善後，黃女士有足夠的健康素質進行復健，體態也恢復到正常體重，改善了體能與精神，大幅提升生活品質。
吳星輝醫師指出，甲狀腺機能異常與心臟疾病有一定程度的關係，為病患考量到接下來的心臟手術之後能有更好的恢復，因此安排病患先治療甲狀腺功能疾病，待甲狀腺機能改善後再進行手術。
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