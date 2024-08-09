冠心病｜冠心病不再是「老人」專利 全新治療科技你要知 心臟科醫生：關注心臟健康由30+開始

冠心病令人聞之色變，不時會有因急性冠心病而猝死的個案。在香港，冠心病是引致心臟病死亡的主因，根據衞生署2020年的統計數據可見，香港每年有大概7,000名病人因冠心病入院；死於冠心病更高達6,500人。心臟科專科醫生曾子欣醫生表示，冠心病在香港有年輕化的趨勢，對比以前40歲人士患病已屬罕見，今時今日有病人僅30歲就患上。 究竟冠心病成因是什麼？大家於日常生活中要怎樣關注心臟健康，又應該如何預防冠心病？經常聽到用作治療冠心病的「通波仔」手術最近有什麼新發展？即刻看看心臟科專科醫生曾子欣醫生的「後生仔傾『心』事」！

曾醫生：冠心病患者呈年輕化跡象 冠心病是由於負責供應血液給心臟肌肉的冠狀動脈變得狹窄，心臟肌肉供血不足，令到心臟功能受到削弱。曾醫生解釋，冠心病的成因可分為兩大類，第一類是無法改變的因素，例如種族、家族基因、年齡和性別等等。至於第二類是可以改變的高危因素，包括吸煙等不良的生活習慣，會令患上心臟病的風險大大提高十倍；三高（血壓高、血糖高、膽固醇高）會對心臟造成負擔；缺乏運動和經常進食不健康的食物，更會提升患病風險。 當不幸患上冠心病，必須服用醫生處方藥物，以減低病發風險及有效控制病情。由於膽固醇積聚成為血管內壁斑塊，有可能在斑塊破裂時堵塞血管造成心臟病發，因此醫生會處方一些抗血小板藥物，例如亞士匹靈，從而減低心臟病發的風險。與此同時，抗血小板藥物亦能穩定三高指數（血壓、血糖、膽固醇），避免冠心病病情惡化。 如果血管堵塞嚴重，單靠藥物未能控制病情，便要進行手術處理。最常見的是接受冠狀動脈介入治療術（俗稱「通波仔」）利用導管將球囊帶進閉塞的冠狀動脈，以打開阻塞位置，再植入支架撐起血管。如果情況嚴重至未能以通波仔解決，就要開胸，進行心臟血管繞道手術（俗稱「搭橋」），以讓血液能透過替代血管輸送至心臟肌肉。

通波仔手術全溶式金屬支架

通波仔支架科技革新有利年輕患者 通波仔手術至今仍不斷被創新，曾醫生指「新技術」比傳統通波仔能更有效治療冠心病。如果血管出現嚴重鈣化，醫生可先利用新技術如血管衝擊波球囊，把鈣化斑塊震碎。另外，針對傳統支架，放進血管後會使血管失去彈性，現時新式的全溶式金屬支架，會在一段時間後分解，血管可以免於永久植入物，還原自然彈性，尤其適合年輕病人，有助長期保養心血管。 患者接受心血管手術後，不代表可以鬆懈，對於沒有冠心病的人士更是預防勝於治療！曾醫生建議，大家應該要盡力改善生活習慣，例如吸煙者應該盡快戒煙，即使是旁人製造的二手煙和殘留在頭髮、衣物、家具的三手煙，也會增加患上心血管疾病的風險。同時，我們要建立良好的生活習慣，定時運動，並要控制三高，在飲食上要避免進食含反式脂肪的食物，以減少血管發炎和積聚膽固醇斑塊的機會。

心臟科專科醫生曾子欣醫生