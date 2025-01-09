冬令進補事半功倍 中醫師教你「依體質選擇」才能養生保健

林亞萱醫師推薦「百合杏仁粥」作為日常保健食補，以50克百合、20顆去皮杏仁配合白米熬煮，具有滋陰潤燥、養肺安神的功效，特別適合容易乾咳的民眾或虛寒體質者食用，是一道溫和且適合多數體質的養生粥品。

進入冬季，許多人會選擇進補來養生保健。43歲曾先生因體質屬實熱，在食用麻油麵線進補後，反而出現喉嚨失聲、便秘等不適症狀。

因應體質選擇 適合進補方式

台北慈濟醫院林亞萱中醫師指出，冬季時節因寒氣凝滯易導致氣血運行不暢，補氣血成為許多人的首選。虛寒體質者易怕冷、疲倦且食慾不振，特別適合肉桂、乾薑等溫補食材，才可達到散寒止痛、增強食慾的功效；而實熱體質者本身食慾良好、喜食辛辣且不怕冷，正常情況下毋須特別進補，過度進補可能引起口乾舌燥、便秘或是冒痘等不適。

以麻油為例，雖然富含木酚素與健康脂肪酸，具有抗氧化與抗發炎功效，但經過烹煮後性質轉為燥性，實熱體質建議僅小量調味使用，如滴入麵條或青菜中，可降低身體產生燥熱的機率。