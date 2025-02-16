冬天喝酒暖身恐猝死？醫生揭3大死亡風險

一般人普遍認為喝酒可以暖身，但卻可能會帶來猝死風險。有醫生指出，其實喝酒不但無助暖身，更有可能會對健康造成威脅。醫生列出有寒冷天氣下喝酒，有可能會造成的3大死亡風險。

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上指，寒冷的氣候中飲酒不僅無法真正保暖，反而可能增加失溫和猝死的風險。他解釋指，由於酒精會促使血管擴張，使更多血液流向皮膚表面，所以為甚麼喝酒後臉色會紅潤、身體感覺暖和的原因。不過，這種「暖意」只是短暫的假象，實際上會加速體熱的散失，導致身體核心溫度下降。黃醫生指，喝酒後可能會造成以下3大影響： 體熱散失加速：血液流向皮膚表面，核心溫度降低，進而增加失溫風險。

溫度調節受阻：酒精會影響下視丘(人體的溫度調節中樞)，使身體無法有效應對寒冷。

感知力下降：酒精會麻痺對寒冷的感知，使人忽略低溫的威脅，進一步減少防寒措施。

喝酒可能導致的猝死風險 在寒冷的環境中，酒精不僅可能造成失溫，更會增加心血管系統壓力，特別是對於患有慢性疾病或心血管問題的人群。寒冷天氣飲酒可能引發的致命風險如下： 心血管疾病：酒精可導致心跳加快和血壓升高，增加心肌梗塞或中風的風險。

失溫猝死：在寒冷環境下，酒精加速體熱散失，可能導致低體溫症，嚴重時可引發猝死。當核心體溫降至35°C以下時，器官功能會受到影響，甚至可能導致死亡。

窒息風險：醉酒後嘔吐可能導致呼吸道阻塞，進一步增加猝死的可能性。



正確的保暖方式 黃軒醫生指，如果想「暖身」，不是只有飲酒這個方法，他建議採用科學的保暖方法如下： 多層著裝：採用「洋葱式穿搭法」，內層排汗，中層保暖，外層防風。

攝取熱量：多吃熱食與辛辣食物，幫助身體產熱(如薑湯或辣椒料理)。

使用暖氣設備：在室內使用電暖器或暖風機，以保持環境溫暖。

避免長時間戶外活動：特別是在寒冷的清晨或深夜，減少在低溫環境中的暴露時間。 喝酒的錯誤認知 重症科醫生黃軒強調，喝酒不能保暖，反而只會加速體熱散失，增加失溫的風險。亦有人會誤以為醉酒後睡覺更暖和，但其實體溫調節能力下降，可能在睡眠中因低體溫而喪命。