冬天易耳鳴 晚上特別大聲？同心跳一致最危險！醫生揭4症狀須求醫

冬天容易出現耳鳴？有醫生指出，不少人在冬天來臨時都會發現自己出現耳鳴問題，而且耳鳴的情況在晚上更特別明顯。醫生拆解冬季會頻繁地出現這個情況的原因，並指出，若同時4大症狀，就需要求醫檢查。

冬天易耳鳴 晚上特別大聲？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，如果冬天到耳朵就開始「嗡嗡叫」有4大原因： 1. 冷空氣影響內耳血流 冬天來臨，冷空氣使得內耳的血流變得緊縮。當氣溫下降時，交感神經會被激活，導致血管收縮，這影響到內耳的微循環。隨著氧氣和營養的供應不穩，聽覺神經可能會出現混亂的電訊號，最終導致耳鳴現象變得顯著。這狀況在心血管病、偏頭痛和低血壓患者中尤為明顯。 2. 冬季感冒頻繁影響耳咽管 當感冒時，鼻塞問題會影響耳咽管的功能，這是耳朵調節氣壓的重要系統。由於上呼吸道感染或鼻炎、鼻竇炎，導致中耳的壓力失衡，這可能造成耳悶、耳鳴及低頻轟轟聲，尤其在早上起床、氣溫驟降或飛機起降時更加明顯。 3. 冬季安靜使耳鳴放大 冬天的環境通常較靜，戶外聲音減少，門窗緊閉，特別是夜晚的靜謐感使得大腦更容易專注於耳鳴，這會讓耳鳴感變得更加清晰。因此，很多人會說「白天還好，一到晚上就聽到聲音」。 4. 抑鬱、壓力及睡眠不良引發耳鳴 冬季的日照少，導致血清素水平下降，加上焦慮與失眠，這些都會降低大腦對耳鳴的抑制能力，帶來耳鳴的更強烈感受。

4種耳鳴分類 黃醫生指出，冬天低溫容易引發或加劇耳鳴，通常是身體原有的不平衡被「放大」。他指出，可以通過以下簡單的症狀檢核，快速判斷自己可能面對哪種類型的耳鳴，並提供初步應對方法及就醫時機。如果同一區塊符合三項以上，則該類型的可能性較高： A型：神經/血流型 可能主因: 氣候寒冷，血管收縮導致內耳循環不足。

常見症狀: 出現高頻嗡嗡聲。

建議： 保暖頭部和頸部，注意規律作息。 B型：耳咽管/鼻炎型 可能主因: 鼻炎或感冒引發中耳氣壓失衡。

常見症狀: 耳朵感覺悶脹，伴隨低頻的轟轟聲。

建議：優先治療鼻炎或感冒問題。 C型：壓力/睡眠型 可能主因: 焦慮或失眠導致大腦降低對噪音的抑制能力。

常見症狀: 在夜晚或安靜的環境中耳鳴更加明顯。

建議：睡眠管理，使用背景音來幫助入眠。 D型：血管型 可能主因: 血流異常，可能與血管的結構問題有關。

常見症狀: 耳鳴聲與心跳節奏一致。

建議：立刻求醫，進行詳細檢查。 4症狀須求醫 黃醫生提醒，如果冬天耳鳴出現以下情況，請立刻求醫： 單側耳鳴伴隨聽力下降； 耳鳴合併暈眩或噁心； 耳鳴如心跳般「咚咚跳」； 冬天突然出現且持續不退的耳鳴。 這可能不是單純的天氣問題，可能涉及突發性聽損或血管性耳鳴。

5招冬天護耳 黃醫生提出，有5大方法有助冬天護耳： 保暖頭頸：避免冷風直接吹耳後。

控制血壓：避免周圍氣溫的劇烈變化。

感冒及鼻炎要治療：不要硬撐。

晚上留背景音：例如白噪音。

重視睡眠品質：比補品更加重要。 黃醫生提醒，耳鳴並非單純的聲音問題，它實際上是「神經在求救」。冬天反映出原本潛伏的耳朵問題，使其變得更加明顯。