冬天易emo疲倦又嗜睡？ 營養師教吃16款食物回復心情

冬季常常感到不開心嗎？有營養師指出，一到冬季可能會出現情緒問題，如果感到情緒低落，有可能是因為出現季節性情感障礙。不過，季節性抑鬱症也可以透過飲食改善，其中有6大營養素，有助保持好心情，趕走冬季帶來的不快感。

暴飲暴食無法專心可能情緒失調？ 營養師廖敏涵在其facebook上分享指，冬季來到，許多人可能會感到情緒低落，如果出現心情不好和以下8大症狀，就有可能是患上季節性情緒失調： 1. 情緒低落/起伏不定 明明沒發生甚麼事，但容易感到沮喪或無力。 2. 疲倦無力/精力不足 即使睡了很長時間，仍然覺得精力不夠。 3. 過度嗜睡/難以入睡 有人可能會睡得比平常多，有人則可能會失眠或早醒。 4. 暴飲暴食/食慾不振 大多有暴飲暴食跡象，甜食需求增加，使體重易上升。 5. 容易焦慮/無法專心 無法集中注意力，難以專心工作或學習。 6. 社交迴避/失去興趣 對社交活動失去興趣，可能避免與朋友聯繫。

16款食物調節情緒抗抑鬱 營養師廖敏涵解釋指，季節性情緒失調(Seasonal Affective Disorder, 簡稱SAD)是一種隨著季節變化而出現的情緒波動，尤其在秋冬季節，由於日照時間減少，影響到人體內血清素和褪黑激素的平衡，可能導致情緒低落、疲憊感、無力感以及睡眠問題。但其實可以從飲食上改善這些情況，她推介飲食中需要以下6大營養素： 1. Omega-3脂肪酸

- 缺乏會影響情緒調節相關的神經物質傳遞。

- 補充來源：深海魚、堅果、亞麻仁油。 2. 維他命D

- 促進血清素活性，缺乏可能增加抑鬱風險。

- 補充來源：日曬、蛋黃、強化乳製品。 3. 色胺酸

- 是血清素的製造原料，有助於緩解壓力。

- 補充來源：乳製品、堅果、香蕉。 4. 維他命B群

- 緩解情緒和焦慮，幫助血清素合成。

- 補充來源：全穀類、紅肉、深綠色蔬菜。 5. 礦物質鎂

- 促進血清素訊息的傳遞，有助於減輕壓力與抑鬱情緒。

- 補充來源：全穀類、堅果、黑朱古力。 6. 益生菌

- 調節腸腦軸平衡，提升血清素濃度。

- 補充來源：乳酪、乳酪飲品、泡菜。