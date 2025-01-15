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健康
2025-01-15 20:30:00

冬天易emo疲倦又嗜睡？ 營養師教吃16款食物回復心情

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冬天易emo疲倦又嗜睡？ 營養師教吃16款食物回復心情

冬天易emo疲倦又嗜睡？ 營養師教吃16款食物回復心情

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冬季常常感到不開心嗎？有營養師指出，一到冬季可能會出現情緒問題，如果感到情緒低落，有可能是因為出現季節性情感障礙。不過，季節性抑鬱症也可以透過飲食改善，其中有6大營養素，有助保持好心情，趕走冬季帶來的不快感。

暴飲暴食無法專心可能情緒失調？

營養師廖敏涵在其facebook上分享指，冬季來到，許多人可能會感到情緒低落，如果出現心情不好和以下8大症狀，就有可能是患上季節性情緒失調：

1. 情緒低落/起伏不定

  • 明明沒發生甚麼事，但容易感到沮喪或無力。

2. 疲倦無力/精力不足

  • 即使睡了很長時間，仍然覺得精力不夠。

3. 過度嗜睡/難以入睡

  • 有人可能會睡得比平常多，有人則可能會失眠或早醒。

4. 暴飲暴食/食慾不振

  • 大多有暴飲暴食跡象，甜食需求增加，使體重易上升。

5. 容易焦慮/無法專心

  • 無法集中注意力，難以專心工作或學習。

6. 社交迴避/失去興趣

  • 對社交活動失去興趣，可能避免與朋友聯繫。
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營養師廖敏涵指，一旦患上季節性情緒失調，可能會睡得比平常多。

營養師廖敏涵指，一旦患上季節性情緒失調，可能會睡得比平常多。

16款食物調節情緒抗抑鬱

營養師廖敏涵解釋指，季節性情緒失調(Seasonal Affective Disorder, 簡稱SAD)是一種隨著季節變化而出現的情緒波動，尤其在秋冬季節，由於日照時間減少，影響到人體內血清素和褪黑激素的平衡，可能導致情緒低落、疲憊感、無力感以及睡眠問題。但其實可以從飲食上改善這些情況，她推介飲食中需要以下6大營養素：

1. Omega-3脂肪酸
   - 缺乏會影響情緒調節相關的神經物質傳遞。
   - 補充來源：深海魚、堅果、亞麻仁油。

2.  維他命D
   - 促進血清素活性，缺乏可能增加抑鬱風險。
   - 補充來源：日曬、蛋黃、強化乳製品。

3. 色胺酸
   - 是血清素的製造原料，有助於緩解壓力。
   - 補充來源：乳製品、堅果、香蕉。

4. 維他命B群
   - 緩解情緒和焦慮，幫助血清素合成。
   - 補充來源：全穀類、紅肉、深綠色蔬菜。

5. 礦物質鎂
   - 促進血清素訊息的傳遞，有助於減輕壓力與抑鬱情緒。
   - 補充來源：全穀類、堅果、黑朱古力。

6. 益生菌
   - 調節腸腦軸平衡，提升血清素濃度。
   - 補充來源：乳酪、乳酪飲品、泡菜。

吃維他命B群，有助緩解情緒和焦慮，幫助血清素合成。

吃維他命B群，有助緩解情緒和焦慮，幫助血清素合成。

慢跑瑜伽可穩定情緒？

營養師廖敏涵建議，當情低落時也可以養成以下6大習慣：

1. 增加日曬

  • 即使是短暫15分鐘日曬也有助於提升血清素水平。

2.均衡健康飲食

  • 建議可多攝取富含Omega-3 &維他命D食物。

3.定期運動習慣

  • 不需要特別劇烈運動，慢跑/瑜伽也是很好的選擇。

4. 規律充足睡眠

  • 規律充足睡眠可穩定情緒，盡量避免睡前使用電子產品。

5. 跟親友保持聯繫

  • 建議可與親友聚會緊餐，或者多從事戶外活動。

6.適時緩解壓力

  • 適時放鬆從事喜愛的事物，有助於保持心靈健康。

文章獲營養師廖敏涵IG《Ruby兔子/營養師》授權轉載

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