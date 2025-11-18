冬天沖涼咁樣做最傷皮膚！醫生提醒「3大地雷」你可能日日都做緊

冬天的乾癢其實是皮膚屏障損傷的警號，若沒有即時修復，皮膚會陷入乾癢與發炎的惡性循環。

隨著冬季來臨，氣溫驟降、空氣濕度降低，皮膚科門診觀察發現，許多人因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。恩主公醫院皮膚科江明哲醫生提醒，皮膚乾癢看似小問題，但若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎。當乾癢持續不癒或出現破皮紅腫時，應及早就醫。

氣溫濕度雙降 皮脂膜受損成冬季乾癢主因

江明哲醫生指出，冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少。研究顯示，溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。皮脂是皮膚天然的防水層，一旦油脂減少，角質層便難以留住水分；同時冷空氣與暖氣環境使濕度下降，當角質層含水量低於10%時會出現微裂，造成皮膚屏障受損並引起紅癢與發炎。而冬天的乾癢其實是皮膚屏障損傷的警訊，若沒有即時修復，皮膚會陷入乾癢與發炎的惡性循環。

保濕關鍵 3 步驟 重點是「鎖水」不是「補水」

江明哲醫生強調，保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水，他分享保濕關鍵三步驟如下：

清潔後 3 分鐘內塗抹保濕品：利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。 挑對保濕成分：

吸水劑：甘油、玻尿酸、尿素。

鎖水劑：凡士林、礦物油。

修復屏障：神經醯胺、膽固醇、脂肪酸。

依膚質與部位選用質地：