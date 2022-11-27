冬天要補腎 嚴選8種有益「黑」材料

快將踏入12月，天氣亦逐漸變得涼快，而中醫認為這個季節應多吃黑色的食物，幫助補腎氣益精血，幫助維持生命能量，延緩退化，並提高免疫力對抗各種傳染病。今次小編找來8種合時的食材，與大家分享。

黑木耳：味甘性平，有涼血止血、潤肺益胃、益氣補血等作用。含有豐富的蛋白質、粗纖維、磷、鈣、胡蘿蔔素、維他命 B1、 B2和 K、多糖體等。

黑芝麻：性平味甘，能補益精血、潤燥滑腸，更加是烏黑秀髮不可或缺的幫手。而現代藥理亦指黑芝麻能降血糖、降膽固醇，延緩衰老，但黑芝麻的油脂量高，每日不宜吃過10克。

黑豆：味甘性平，補腎益陰、健脾利濕、除熱解毒，常用於腎虛陰虧，以及肝腎陰虛，易頭暈目眩、視物昏暗的患者。而且黑豆含有豐的維他命 B、E及花青素等，有助抗衰老，但腸胃虛弱者不宜多食。

海參：有補腎益精、養血潤燥、壯陽療痿的作用，並含豐富蛋白質，膽固醇和脂肪含量則極低。

紫米：紫米與糯米同屬，有補血益氣、暖脾胃的功效，有胺基酸、硒、鐵、鋅及膳食纖維等，常吃有助預防缺鐵性貧血，並可減少疲勞和促進進腸胃道蠕動，但因黏性高且難消化，腸胃虛弱者也不宜多吃。

葡萄：具有補肝腎、益氣血、生津液等效果，尤其是深色外皮品種的葡萄，熱量較低而花青素較高，帶來抗氧化及抗發炎的功效，但含糖量高，糖尿病患者要留意食用量。

桑葚：又被稱為桑子，性味甘寒，可以滋陰補血、涼血生津，並可以促進免疫功能及腸胃健康。 由於桑葚偏寒，脾胃虛寒者生吃易腹瀉，可用來泡酒或製成果醬食用。