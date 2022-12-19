這兩天是今年入冬以來最低溫的日子，四季分明固然很多人都喜歡，但冬天也是一些病的高發季節，例如冠心病為其中之一。心臟科專科醫生梁世宙便為大家講解「冬天護心貼士」。

梁世宙表示，冬天的低溫令心臟負荷較大，「當皮膚感覺凍，想保暖，血管便會收縮，而這樣會令血壓上升，繼而心臟需要更大的力度才能維持功能，對心臟造成一定的壓力和負擔。同時由於血壓上升，比平日有較高風險引發急性心肌梗塞，即心臟病發。冠心病患者不論是隱性，或曾患冠心病接受治療，在冬天病發的風險更高。」因此，最基本要做好身體保暖，減低風險。

行山勿太早出發

新冠疫情漸趨平穩，行山成為香港人其中一種熱門活動，梁世宙強調，冬天行山有幾件事必須注意，「首先不要太早出發，雖然一般都在早上行山，但應避免天未亮便出發，最好稍遲一會，太陽出來、氣溫略為上升才起行。其次是出發前須確定有足夠衣物保暖，建議『洋葱式穿衣法』，多帶幾件不同厚薄的衣物，甚至帽子、頸巾等，隨時可按需要更換。」