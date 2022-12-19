這兩天是今年入冬以來最低溫的日子，四季分明固然很多人都喜歡，但冬天也是一些病的高發季節，例如冠心病為其中之一。心臟科專科醫生梁世宙便為大家講解「冬天護心貼士」。
梁世宙表示，冬天的低溫令心臟負荷較大，「當皮膚感覺凍，想保暖，血管便會收縮，而這樣會令血壓上升，繼而心臟需要更大的力度才能維持功能，對心臟造成一定的壓力和負擔。同時由於血壓上升，比平日有較高風險引發急性心肌梗塞，即心臟病發。冠心病患者不論是隱性，或曾患冠心病接受治療，在冬天病發的風險更高。」因此，最基本要做好身體保暖，減低風險。
行山勿太早出發
新冠疫情漸趨平穩，行山成為香港人其中一種熱門活動，梁世宙強調，冬天行山有幾件事必須注意，「首先不要太早出發，雖然一般都在早上行山，但應避免天未亮便出發，最好稍遲一會，太陽出來、氣溫略為上升才起行。其次是出發前須確定有足夠衣物保暖，建議『洋葱式穿衣法』，多帶幾件不同厚薄的衣物，甚至帽子、頸巾等，隨時可按需要更換。」
注意熱身補水
而另一件重要的事，就是行山前熱身10至20分鐘，「這是很多人都忽略的，因為覺得行山不屬於劇烈運動，於是等齊人便起步。其實起步前做熱身、拉筋等，讓肌肉有足夠的準備，對護心也很重要。」梁世宙認為，「另一件常被忽略的是補充水分，不少人冬天行山覺得出汗不多，不需飲太多水，其實正因為天氣凍，山上風又大，身體水分從皮膚流失的速度更高，所以必須注意水分的補充。尤其若本身有高血壓，行山時不注意補充水分，血液容易變得濃稠，加上其他因素，便可能有較高風險誘發心臟病。」此外，也要注意避免獨自行山，以及穿較鮮色的衣物。
病發須通波仔
一旦急性心肌梗塞，現時有兩種處理方法：使用溶血藥，或做通波仔手術。梁世宙指，「只要情況許可的話，醫生一般都會建議通波仔，因為數據顯示，急性心肌梗塞接受通波仔的存活率，遠比使用溶血藥高。當急性心肌梗塞，盡快通波仔令血管回復暢通，便可救回愈多心臟肌肉，減低隨後的死亡率及其他併發症。」