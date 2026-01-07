冬天進補暖身！婦產科醫生說明當歸特性 解釋婦科病患常見1問題

邱筱宸醫生表示，冬天偶爾吃藥膳火鍋、喝一碗當歸湯，婦科疾病患者通常毋須過度恐慌，但若計劃長期服用高劑量濃縮錠劑，務必先與醫生討論。

進入冬季，不少人習慣透過藥膳進補暖身，其中當歸更是冬令補品的代表。西園醫院婦產科邱筱宸醫生表示，自己常遇到有人詢問「有子宮肌瘤到底能不能喝當歸湯？」她說明，從生理學與藥理成分分析，子宮肌瘤、子宮內膜異位症等患者適量喝湯無妨；若是孕期與生理期婦女、有手術計劃或正在服用抗凝血劑，則建議使用當歸製品前應與醫生討論。

當歸為甚麼能活血？醫解釋 2 藥理活性

邱筱宸醫生說明，當歸含有某些的生物活性化合物，其中「阿魏酸(Ferulic acid)」具有抗氧化作用，研究顯示可抑制血小板功能，讓血液較不易凝固，有促進循環的潛力，這正是傳統說法中「活血」的藥理基礎。

當歸的特殊氣味則來自「藁本內酯(Ligustilide)」，研究指出，藁本內酯可能具有抑制血管平滑肌增生、緩解平滑肌痙攣的潛力，邱筱宸醫生表示，這點解釋了為何部分女性在經期結束後食用當歸湯品，會感覺到較放鬆、不適感減輕。

3 族群進補前必看 這些人建議先諮詢專業意見

科學上認為，當歸的植物雌激素活性微弱，而實驗室研究中部分成分曾表現出刺激生殖系統組織增生的潛力。因此對於子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異位症等患者的疑問，邱筱宸醫生回應表示，喝一碗湯影響相對有限，但不建議自行長期服用高濃度的當歸萃取物或膠囊，以免刺激病灶生長。

另外，孕期攝取當歸，可能對子宮產生潛在影響，而生理期間食用則可能因抗血小板作用使得經血量增加。若正在服用抗凝血藥物，或即將接受手術(包括拔牙)，要注意可能的出血風險。以上族群如果要攝取含當歸的製品，都建議要先諮詢專業醫生。