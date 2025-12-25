冬天運動要用鼻呼吸 中醫提醒忌空腹 出汗後盡快換衫

冬天氣溫下降，令人感覺懶洋洋「唔願郁」，但運動對身體帶來莫大好處，即使天氣凍也不應該停止。然而中醫認為，冬天做運動也有不少要留意的地方，大家不妨留意以免有益變成有害。

冬天運動｜嚴格執行熱身、收操

一些耳熟能詳的運動宜忌，在冬天更應嚴格執行。運動前要熱身充足，年輕人即使本身肌腱柔韌性較高，在夏天缺乏熱身也未必會「出事」，但在氣溫低的冬天，任何人都需要充足的熱身去令肌肉、筋腱、韌帶等進入工作狀態，否則忽然發力的時候，就容易拉傷肌肉等，得不償失。收操也一樣，多做伸展讓身體慢慢恢復正常，並放鬆運動後繃緊的肌肉，減少勞損發生。