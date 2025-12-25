熱門搜尋:
健康
2025-12-25 12:18:00

冬天運動要用鼻呼吸 中醫提醒忌空腹 出汗後盡快換衫

冬天運動｜中醫提提你 忌空腹 要用鼻呼吸

冬天氣溫下降，令人感覺懶洋洋「唔願郁」，但運動對身體帶來莫大好處，即使天氣凍也不應該停止。然而中醫認為，冬天做運動也有不少要留意的地方，大家不妨留意以免有益變成有害。

冬天運動｜嚴格執行熱身、收操

一些耳熟能詳的運動宜忌，在冬天更應嚴格執行。運動前要熱身充足，年輕人即使本身肌腱柔韌性較高，在夏天缺乏熱身也未必會「出事」，但在氣溫低的冬天，任何人都需要充足的熱身去令肌肉、筋腱、韌帶等進入工作狀態，否則忽然發力的時候，就容易拉傷肌肉等，得不償失。收操也一樣，多做伸展讓身體慢慢恢復正常，並放鬆運動後繃緊的肌肉，減少勞損發生。

冬天運動應更注重熱身。

冬天運動｜也要養生

另外，中醫亦建議遵從以下法則：

忌空腹運動

甫起床的時候，血糖較低、血液較黏，若未吃早餐便運動，加上氣溫低，便增加低血糖暈倒或心血管疾病發作的風險。

注意保暖

戶外運動要注意保暖，待熱身後方可脫下外套；而運動過後，要避免吹風、盡快抹去汗水和更換已濕掉的衣服。另外要留意手、面等暴露在外的位置，作相應的保暖措施。

留意運動時間

冬天清晨溫度更低，易令人受寒，不妨等到陽光出來後才開始，以護養陰氣，有助陰陽平衡。

用鼻呼吸

鼻子有助濕潤和溫暖空氣才吸進肺部，亦有過濾功能，所以冬天運動特別要注意用鼻呼吸，以免用口吸進冷空氣或細菌病毒，刺激氣管，甚至引起疾病。

運動量

冬天運動不宜大汗淋漓，或損傷陰氣，應以微微出汗為佳。不妨考慮聚氣收斂、放鬆緩慢的運動，如太極、氣功、瑜伽、慢跑等。

