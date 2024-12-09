冬天關節咯咯聲 2個簡單貼士幫你保健關節免疼痛來襲

不少長者一到冬天便發現自己活動時關節總是發出「咯咯」的聲響，甚至可能傳出陣陣的痛感，這可能與氣血運行不通，造成關節疼痛，除了可利用針灸及中藥活血通絡之外，平日也要適度活動筋骨，以及注意保暖，也有助維持關節靈活運作。

氣血不通則痛

黃帝內經提到，「經脈者，所以行血氣而營陰陽、濡筋骨，利關節者也」，經脈在平時具有滋養筋骨關節的作用，但遇有風寒侵襲便會阻礙經絡濡養關節的功用，造成關節疼痛。

同時，「經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛」，即人體氣血在經脈循環沒有開始及結束，如果寒邪侵入經脈，氣血運行變得遲滯，經脈凝澀而血少，脈氣留止而不通，於是突然生痛，亦是中醫所講的「氣血不通則痛」的原因。