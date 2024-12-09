冬天關節咯咯聲 2個簡單貼士幫你保健關節免疼痛來襲

不少長者一到冬天便發現自己活動時關節總是發出「咯咯」的聲響，甚至可能傳出陣陣的痛感，這可能與氣血運行不通，造成關節疼痛，除了可利用針灸及中藥活血通絡之外，平日也要適度活動筋骨，以及注意保暖，也有助維持關節靈活運作。
氣血不通則痛
黃帝內經提到，「經脈者，所以行血氣而營陰陽、濡筋骨，利關節者也」，經脈在平時具有滋養筋骨關節的作用，但遇有風寒侵襲便會阻礙經絡濡養關節的功用，造成關節疼痛。
同時，「經脈流行不止，環周不休，寒氣入經而稽遲，泣而不行，客於脈外則血少，客於脈中則氣不通，故卒然而痛」，即人體氣血在經脈循環沒有開始及結束，如果寒邪侵入經脈，氣血運行變得遲滯，經脈凝澀而血少，脈氣留止而不通，於是突然生痛，亦是中醫所講的「氣血不通則痛」的原因。
日常保養貼士
對於這些由氣血不通形成的關節客痛，中醫治療的大原則是通暢氣血的循環，以及修復氣血不通造成的損傷，例如可利用針灸放鬆肌肉筋膜，提升血液循環及紓緩疼痛，而藥物也可帶來活血通絡，能改善循環，滋補受損的部位讓其獲得所需的養分，從根本改善關節痠痛的問題。
至於日常保養就有2個貼士：
- 活動筋骨：關節功能正常的人，在冬天也要適度活動筋骨，例如每天健走或慢跑30分鐘，有助氣血循環。
- 注意保暖：穿著保暖衣物、多曬太陽，外出時搭配圍巾不但可以保暖頸部，也可以避免肩頸過度緊繃造成的頸因性頭痛。