冬天｜冬季皮膚又痕！中醫：減少刺激、內服外用改善

12歲小祥，平時異位性皮膚炎的症狀控制良好，然而一到了冬天便惡化，前往中醫就診，發現他喜歡泡熱水澡與吃當歸鴨，因此醫師開立了養陰清熱、止癢的科學中藥與外用紫雲膏，並建議將凡士林與不含香精的乳液混和，輕拍保濕，經過2周後，皮膚症狀也逐漸穩定。

冬季早晚溫差大 風筒溫熱兩穴位保暖

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺指出，由於冬季早晚溫差大、氣候寒冷與乾燥，容易使心血管疾病與呼吸道疾病發作，平時要注意保暖，尤其是四肢末梢、頭面、脖子等部位，尤其是老人家，剛起床時先在被子裡動一動，待身體較暖和再起身，可放置保暖的外套與毛線帽，起身後馬上穿戴，才不會因溫差引發中風、氣喘等。

她也建議晚上在11點以前入睡，早上太陽出來後再起床，寒流來的時候，可用風筒吹湧泉穴與大椎穴保暖；平時可在有溫暖陽光的時候進行緩和運動，例如：散步、瑜珈、太極拳及八段錦等，讓陽光照拂在後頸大椎穴與後上背，養護自身陽氣。