冬季乾癢抓到出血 中醫「換膚方3.0」止癢防惡化

鄭小姐48歲，新冠確診後於冬季到來時，開始全身皮膚容易乾燥、脫屑、搔癢，搔癢嚴重致影響睡眠，曾至西醫就診，但療效不佳，且外用凡士林還會加重搔癢，小腿出現乾燥脫屑，手掌搔抓出血，且搔癢狀況在夜晚尤甚，讓她困擾不已。

新冠後皮膚乾癢 「換膚方 3.0 」加紫雲膏改善症狀 臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝旭東表示，患者前來中醫科就診，處方給予「換膚方3.0」一天半包，並使用科學中藥秦艽鱉甲散做治療，加上外用紫雲膏修復肌膚，治療一周搔癢難睡已減退，但乾燥脫屑仍未愈，因此持續治療3個月多之後，皮膚已不再乾癢，目前轉而治療更年期問題。

外用加內服藥 改善體質標本兼治 換膚方3.0對於冬季乾癢的有效原因在於，裡面的一味藥「生地」恰恰是皮膚的補水藥，在中藥的功效為滋陰涼血，補充陰液，對於乾癢發炎皮膚也能夠抗發炎止癢，且搔癢發炎厲害則有「知母」、「石膏」、「黃芩」這三味藥可以清熱消炎，因此對於冬季乾癢的問題能夠從內在改善，搭配外用的紫雲膏修復肌膚，讓受損的皮膚加速康復。