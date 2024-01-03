熱門搜尋:
羽田機場 六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 和府撈麵 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-03 13:30:05

冬季乾癢抓到出血 中醫「換膚方3.0」止癢防惡化

分享：
痕癢

鄭小姐48歲，新冠確診後於冬季到來時，開始全身皮膚容易乾燥、脫屑、搔癢，搔癢嚴重致影響睡眠，曾至西醫就診，但療效不佳，且外用凡士林還會加重搔癢，小腿出現乾燥脫屑，手掌搔抓出血，且搔癢狀況在夜晚尤甚，讓她困擾不已。

Ad Block

新冠後皮膚乾癢 「換膚方3.0」加紫雲膏改善症狀

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師謝旭東表示，患者前來中醫科就診，處方給予「換膚方3.0」一天半包，並使用科學中藥秦艽鱉甲散做治療，加上外用紫雲膏修復肌膚，治療一周搔癢難睡已減退，但乾燥脫屑仍未愈，因此持續治療3個月多之後，皮膚已不再乾癢，目前轉而治療更年期問題。

生地

生地是皮膚的補水藥，在中藥的功效為滋陰涼血，補充陰液，對於乾癢發炎皮膚也能夠抗發炎止癢。

外用加內服藥 改善體質標本兼治　

換膚方3.0對於冬季乾癢的有效原因在於，裡面的一味藥「生地」恰恰是皮膚的補水藥，在中藥的功效為滋陰涼血，補充陰液，對於乾癢發炎皮膚也能夠抗發炎止癢，且搔癢發炎厲害則有「知母」、「石膏」、「黃芩」這三味藥可以清熱消炎，因此對於冬季乾癢的問題能夠從內在改善，搭配外用的紫雲膏修復肌膚，讓受損的皮膚加速康復。

麻辣火鍋

飲食上要注意禁食薑母鴨、羊腩煲、麻辣火鍋等燥熱食物，會愈吃愈上火加重皮膚乾癢。

乾癢建議少穿毛衣 少燥熱食物

謝旭東建議，冬季乾癢生活注意要點如下：

 

  1. 冬天少穿毛衣類衣物，因為較厚的衣服不容易透氣且易引起癢感，反而要多層次穿搭，以棉質衣物較佳，減少引發皮膚搔癢的狀況。
  2. 飲食上要注意禁食薑母鴨、羊腩煲、麻辣火鍋等燥熱食物，會愈吃愈上火加重皮膚乾癢，反而應該多吃銀耳、甘蔗、梨子、白蘿蔔等滋陰潤肌膚，蘿蔔還讓腸道順暢，腸道一通身體自然輕鬆，皮膚修復得快。
  3. 推薦茶飲：杏仁麥冬補陰茶
    (1)材料：杏仁6克、麥門冬9克、桑葉9克。
    (2)做法：將上述材料加水煮沸後，再用小火煮10分鐘，過濾後即可飲用，可加入些許白糖調味。
    (3)使用方法：一天飲用一次，補充肌膚需要的水分。
    (4)功效：杏仁、麥冬、桑葉皆能養陰生津，且潤肺止咳，除了肌膚乾癢有效，對於乾咳無痰的情況也能緩解。
    (5)注意事項：藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、乾癢、無法入眠的人效果較好。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受