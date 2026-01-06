冬季心房顫動進入高峰期 醫生提出關鍵對策

高阿姨長期工作繁忙，某天冬夜用餐後外出，突遇冷風導致心跳加速、頭暈噁心，甚至跌坐在地，送醫後確診為心房顫動，並出現短暫性中風。經國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓醫生評估後，在家屬考量安全性的前提下，接受新式脈衝場消融術治療，術後恢復良好、順利出院。臨床觀察發現，類似案例在冬季特別常見，顯示心房顫動與氣候變化密切相關。

甚麼是心房顫動？中風風險高 5 倍

心房顫動是一種常見心律不整，因心房電訊號混亂且快速，導致心跳不規則、效率下降。黃奭毓醫生指出，當血液在心房內滯留，容易形成血栓，一旦脫落進入腦部，就可能引發缺血性中風。研究顯示，心房顫動患者的中風風險約為一般人的5倍，且中風後失能與死亡風險更高。

天冷為何易發作？ 4 大誘因要注意

黃奭毓醫生表示，冬季心房顫動發作率上升，與血管收縮、血壓升高、交感神經活性增加有關；加上感冒、發燒等感染，以及活動量下降、體重與血糖控制變差，都可能誘發心律不整。高齡者、三高族群、心臟病與慢性腎病患者，更需提高警覺。

心悸胸悶別輕忽 症狀差異大

心房顫動症狀因人而異，有些人幾乎無感，有些則出現心悸、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦，甚至首次發作就是中風。若出現心跳不規則或不明原因不適，建議及早接受心電圖或長時間心律監測。