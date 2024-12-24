冬季血壓變化大！心臟科醫生列「注意事項」：不可大意

振興醫院心臟血管內科主治醫生陳冠群表示，年長者因感官退化，對體溫變化的感知較遲鈍，往往等到身體出現狀況才察覺。建議外出時戴毛帽保護耳朵，睡眠時穿襪子並用棉被蓋住雙腳。

冬季氣溫變化大，常讓許多人措手不及，尤其對心血管疾病患者和長者來說更是一大考驗。隨著氣溫驟降，血管收縮導致血壓上升，若不懂得預防和保暖，可能引發嚴重的心血管疾病。

冬季常有冷鋒來襲，氣溫驟降可達10度以上，導致心血管及腦中風病例增加。人體血管在寒冷時會迅速收縮，不僅使血壓上升，心跳也會出現波動，容易引發心肌梗塞和腦中風等急症。由於香港氣候溫暖，大眾對低溫的耐受度較溫帶國家居民為低，因此更需要注意保暖，給予血管適應的時間。

良好的生活習慣能幫助控制血壓，包括規律運動、健康飲食及戒煙酒。

高風險族群要有所預防 避免不可逆憾事

振興醫院心臟血管內科主治醫生陳冠群表示，年長者因感官退化，對體溫變化的感知較遲鈍，往往等到身體出現狀況才察覺。建議外出時戴毛帽保護耳朵，睡眠時穿襪子並用棉被蓋住雙腳。

陳冠群醫生提醒，若家族有高血壓病史，或是工作壓力大、有吸煙熬夜習慣者，屬於高血壓高風險族群，應養成定期量測血壓的習慣，隨時掌握身體狀況。良好的生活習慣能幫助控制血壓，包括規律運動、健康飲食及戒煙酒。若血壓持續偏高，應考慮藥物治療。

有些患者擔心降血壓藥物會傷腎，但未經控制的高血壓反而更易損害腎臟。由於腎功能狀況會影響用藥選擇，建議諮詢專科醫生，依據個人情況處方適當藥物，以確保既能控制血壓，又不會對器官造成負擔。

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