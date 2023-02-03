冬季進補不腎虧 中醫談補腎之道

在中醫生理學中腎為「先天之本」、「受五臟六腑之精而藏之」，腎氣是生命動力的基礎，也是讓其他臟腑維持正常運作的關鍵，而腎氣衰弱就是人逐漸衰老的過程。

「冬天是進補的好時節。」講到一般人對中醫進補的印象，最在意的大概就是要「補腎」，這也跟坊間廣告的資訊傳播方向有關，似乎男性到了一定年齡就要擔心自己「功能不足」，得靠一些中藥補補腎才好維持活力。

腎氣要顧全 損傷需調補

高雄市立聯合醫院中醫科李育權中醫師解釋，中醫很講究對腎氣的調養。在中醫生理學中腎為「先天之本」、「受五臟六腑之精而藏之」，腎氣是生命動力的基礎，也是讓其他臟腑維持正常運作的關鍵，而腎氣衰弱就是人逐漸衰老的過程。

因此，所謂的「補腎」不只是與生殖有關的「壯陽」，事實上更接近現代「抗老化」的概念，明確來說，跟身體老化的各種徵象，如頭髮、牙齒、面色、月經、筋骨關節、生殖能力都有關係，此外，除了年齡衰老，當受到一些特殊的病邪入侵或久病纏身，就有可能損傷腎氣，需要靠藥物進一步調補。