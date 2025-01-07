冬季飯後即浸浴容易猝死？醫生揭5大高危人群 不煙不酒也出事！

近日氣溫又逐漸下降，天氣變冷容易增加猝死的風險，但風險高的人群卻不只有吸煙、喝酒或三高患者？有台灣醫生指，有些表面上看起來健康的人，也可能因某些隱藏的健康，在寒冬中也可能猝死。醫生指出有5類人屬最高危，再指有甚麼預防的方法。

天氣寒冷易猝死 5類人要小心 胸腔暨重症專科醫生黃軒在其facebook上分享指，在寒冷的天氣中，猝死的風險會顯著增加，特別是在氣溫驟降的時候，許多人往往會忽略低溫對身體的威脅。即使看似健康的人，也可能因某些隱藏的健康問題，面臨猝死的風險。黃醫生先列出普遍易猝死的高危險族群如下： 年長者：隨著年齡增長，心血管系統功能退化，對溫度變化的適應能力下降。 三高患者：高血壓、高血糖和高血脂等慢性病會增加心血管負擔，尤其在低溫環境中。 吸煙者：吸煙損害血管，增加血栓形成的風險，寒冷天氣會加劇這些問題。 愛喝酒者：酒精會擴張血管，導致體溫流失，加大在低溫下猝死的風險。 肥胖者：肥胖會增加心臟負擔，脂肪層會干擾體溫調節，令心血管疾病的風險增加。

冬季飯後即浸浴容易猝死？ 此外，黃軒醫生指出，除了上述典型族群，有些看似健康的人也屬於非典型高危險族群，當中包括： 暴飲暴食者：冬季常見的暴飲暴食會導致心臟負擔增加，可能引發急性心肌梗塞。 缺乏運動者：缺乏運動會減弱心血管功能，增加對寒冷的敏感性。 喜歡浸浴的人：飯後或酒後浸浴可能造成心臟負擔加重，特別是在溫差大的情況下。 情緒波動大者：壓力和情緒波動會影響心臟健康，增加猝死風險。 感冒久未愈者：感冒可能引發心肌炎，若忽視保暖或未及時就醫，風險增加。

喝酒、吸煙取暖增風險！ 黃軒醫生解釋指，可能大眾會認為猝死的情況只會在有慢性疾病或長者身上發生，然而，由於天氣變得寒冷，所以對心血管系統影響甚大，就算是年輕或健康的人也容易因為「不良習慣」或「忽視健康」細節而增加猝死風險。他提醒，如果暴飲暴食、缺乏運動的人，或誤以為喝酒、吸煙可以取暖者，或情緒壓力過大者，皆有可能在寒冬中成為致命的隱患。

５招預防 猝死 不過，黃軒醫生也提出有5大方法，有助降低猝死風險，他建議 1. 注意保暖：注意是耳朵和頸部等部位的保暖，外出時佩戴圍巾和帽子。 2. 避免劇烈溫差：起床和洗澡時應緩慢適應溫度變化，避免突然暴露於冷空氣中。 3. 健康飲食：避免暴飲暴食，減少攝取高油、高鹽的食物。 4. 適量運動：每週進行150分鐘的中等強度運動以增強心血管功能。 5. 及時就醫：若感冒後出現胸悶、心悸等症狀，應立即就醫檢查。