冬季高峰期來襲 預防肺炎球菌

自撤銷「口罩令」之後，本港各種呼吸道疾病均有所上升，例如流感、呼吸道合胞病毒(RSV)等，甚至重回疫情前水平。當中入侵性肺炎球菌病(IPD)也不例外，很多時候是患者受到其他病毒感染後，肺炎球菌伺機入侵；而冬季(12月至2月)是IPD感染高峰期，高風險人士應做好預防措施。

香港感染及傳染病醫學會代表、感染及傳染病科專科醫生徐詩駿表示，入侵性肺炎球菌病是嚴重疾病，「感染肺炎球菌常見可引致中耳炎和肺炎，但當細菌走到身體本應無菌的地方，即屬『入侵性』，例如入侵腦膜可致腦膜炎、入血則引起菌血症或敗血病。」