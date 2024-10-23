冬季高峰期來襲 預防肺炎球菌

自撤銷「口罩令」之後，本港各種呼吸道疾病均有所上升，例如流感、呼吸道合胞病毒(RSV)等，甚至重回疫情前水平。當中入侵性肺炎球菌病(IPD)也不例外，很多時候是患者受到其他病毒感染後，肺炎球菌伺機入侵；而冬季(12月至2月)是IPD感染高峰期，高風險人士應做好預防措施。
香港感染及傳染病醫學會代表、感染及傳染病科專科醫生徐詩駿表示，入侵性肺炎球菌病是嚴重疾病，「感染肺炎球菌常見可引致中耳炎和肺炎，但當細菌走到身體本應無菌的地方，即屬『入侵性』，例如入侵腦膜可致腦膜炎、入血則引起菌血症或敗血病。」
大部分人不知自己屬高風險
曾有入侵性肺炎球菌病史、患有慢性疾病如心臟病、腎病、腦脊液滲漏和糖尿病等、免疫功能受損如愛滋病毒感染、使用全身性類固醇或免疫抑制藥物等，已植入人工耳蝸人士，都是入侵性肺炎球菌高風險一族，年紀愈大感染機率也愈高，惟大眾對此認知不足。中大健康教育及促進健康中心總監、賽馬會公共衛生及基層醫療學院黃至生教授指，「集合多項回顧文獻，發現美國45%高風險人士不熟悉此病；香港社區長者亦只有10.4%人有足夠認識，甚至多達67.7%高風險人士誤認為自己感染風險低。」
嚴重可致命
香港感染及傳染病醫學會代表、港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指出，肺炎在本港2023年主要死因中排名第二，而肺炎球菌是最常見引致嚴重社區型肺炎的細菌，佔近40%個案。本地研究顯示，肺炎球菌感染住院病人中，11.5%於30天內死亡；21.5%須接受深切治療，深切治療患者平均住院日數為14.5日，其嚴重程度不得不重視。接種疫苗可有效預防肺炎球菌感染，不過本港接種水平並不理想。黃至生稱，2021年研究發現只有23.9%本地長者在2018年接種過肺炎球菌疫苗，當中亦只得四成有意在翌年完成第二劑接種。「而且有半數人不知道應到何處接種有關疫苗；甚至有疫苗猶豫情況出現。」
接種疫苗助預防
肺炎球菌疫苗過往有23價多醣體疫苗，近年則推出了15價和20價結合型疫苗。孔繁毅表示，「多醣體疫苗能產生中和抗體，惟免疫記憶相對短，而且接種相同的加強劑效果有限；而結合型疫苗則可用加強劑方式激活免疫細胞，效用亦較持久。」美國疾控中心(CDC)指引，高風險人士及長者，如從未接種肺炎球菌疫苗，可考慮接種1劑20價疫苗，或者在接種15價疫苗1年後，再接種23價疫苗；如曾接種23價疫苗，則可相隔1年再接種15價或20價疫苗；曾接種13價結合疫苗的話，也應在相隔1年後接種20價或23價疫苗，以增加肺炎球菌血清型覆蓋率。對於已接種13價及23價疫苗的長者，亦應相隔5年後接種一劑20價或23價疫苗。
孔繁毅指現時香港多達九成高風險人士未完成接種，「建議疫苗接種計劃可納入20價疫苗，一針就可有效預防，對高風險人士或屬較便捷選擇。」