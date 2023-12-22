冬至吃湯圓當心引爆健康危機 營養師教「1食譜」減負擔

冬至是農民曆廿四節氣中的重要節氣之一，也是日照最短的一天。許多人會選擇在這天吃上一碗暖呼呼的湯圓，但是現在市售湯圓種類繁多，家中老年人或慢性病患者要是不注意食用過量，可能造成隱藏的健康危機。

湯圓為糯米製品 內餡熱量差異大 台北慈濟醫院營養科林書婷營養師指出，湯圓是全榖雜糧類的糯米製品，不同的內餡熱量也有所不一，以大顆芝麻餡、花生餡湯圓為例，1顆大約落在75大卡左右，相當於1/4碗飯的熱量；若食用過量會造成肥胖、影響血糖與消化不良等問題。

豆腐為食材 自製低卡湯圓 為了讓民眾能夠在冬至佳節這天能夠健康吃湯圓，林書婷營養師提供以豆腐為基底的自製湯圓食譜。因為豆腐屬於優質蛋白質，以其取代部分糯米粉，不額外添加油脂，所以製作的湯圓與市售小湯圓相比，若以相同重量來看，熱量相對較低，10顆湯圓熱量大約60大卡，其作法如下： 食材： 糯米粉 90 克 嫩豆腐 110 克 作法 ( 每顆 3 克，約可製作 65 顆 )： 將嫩豆腐加入糯米粉中混合攪拌均勻，搓揉至成團。 將糯米糰搓成小湯圓狀，並撒上少許糯米粉防止沾黏備用。 滾水後放入湯圓，煮至湯圓浮起後，即可將湯圓撈出。 可依照個人喜好變化湯底，如利用桂圓、紅棗來熬煮，或加入喜歡的蔬菜、豆製品、蛋製作成鹹湯圓。