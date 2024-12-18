冬至養生 一文睇清湯水茶飲推薦、常見不適調理方法

所謂「冬大過年」，今個星期六(10月21日)便是冬至，家家戶戶都會聚首一堂吃餐飯，象徵「團圓」。冬至應該如何養生？做冬又有沒有甚麼要注意？註冊中醫師郭莹莹就為大家詳解養生要點，並推介湯水、茶飲，健康過冬。
冬至的飲食與準備
冬至是廿四節氣之一，標誌著一年中白天最短、夜晚最長的時刻。這一天，廣東人聚餐經常選羊腩煲、煲仔飯、蛇羹、湯圓等主要因為：
- 進補：冬至時節，天氣寒冷，人體需要更多的熱量來保暖，羊肉、蛇肉、米飯具有溫補作用，有助於增強身體的陽氣。
- 圍爐團聚：這些傳統菜式通常是在家庭聚會時享用，象徵著團圓和和諧，也有助於促進家庭成員之間的情感交流，所以湯圓是當天常見的甜品。
- 滋補強身：煲仔飯中的米飯和配料能提供充足的能量，蛇羹則以其高蛋白和滋補的特性，幫助增強免疫力。羊肉有補陽溫暖的特性。
三款推薦湯水
1. 羊肉湯
- 湯料功用：羊肉具有溫陽散寒的效果，適合冬季進補。
- 適用人群：陽虛、怕冷的人群。
- 飲用宜忌：腸胃不佳、陰虛內熱者應適量。
- 注意事項：羊肉性熱，過量食用可能導致上火。
2. 黃耆杜仲雞湯
- 湯料功用：黃耆能補氣，杜仲則有助於強筋健骨，雞肉補中益氣。
- 適用人群：氣虛、體質虛弱的人士，特別是經常感到疲勞者。
- 飲用宜忌：有高血壓的人應適量。
- 注意事項：黃耆性溫，過量使用可能導致上火，建議根據自身情況調整用量。
3. 花膠雞湯
- 湯料功用：花膠滋陰潤燥，雞肉則能補中益氣。
- 適用人群：虛弱、產後恢復的人士。
- 飲用宜忌：對海鮮過敏者應避免。
- 注意事項：孕婦可適量飲用，但需注意食材的新鮮與衛生。
冬季補氣血茶飲推薦
1. 桂圓紅棗茶
- 材料：桂圓肉、紅棗、枸杞。
- 沖泡方法：將所有材料放入熱水中，浸泡約10至15分鐘即可飲用。
- 功效：桂圓有助於補心安神，紅棗能養血潤燥，枸杞則有明目和滋補肝腎的作用。
- 適用人群：氣血不足、容易疲倦、失眠的人群。
- 飲用宜忌：糖尿病患者應控制用量，過量食用紅棗可能導致上火。
2. 黃耆薑茶
- 材料：黃耆、乾薑、蜂蜜(可選)
- 沖泡方法：將黃耆和乾薑放入熱水中，煮沸10分鐘，根據口味添加蜂蜜後飲用。
- 功效：黃耆能補氣健脾，乾薑溫陽散寒，適合冬季保暖。
- 適用人群：氣虛、怕冷、容易感冒的人群。
- 飲用宜忌：陰虛內熱者應適量，過敏體質者需注意。
常見不適及調理建議
1. 感冒與流感
- 不適症狀：喉嚨痛、咳嗽、發熱、全身痠痛等。
- 調理建議：
- 多喝水：保持身體水分，幫助排毒。
- 飲用熱湯：如雞肉湯或生薑紅棗湯，具有紓緩作用。
- 適量休息：充足的睡眠有助於恢復免疫力。
- 避免冷食：減少寒涼食物的攝入，以免加重病情。
2. 關節疼痛
- 不適症狀：關節僵硬、疼痛，特別是在寒冷潮濕的天氣中。
- 調理建議：
- 補充溫熱食物：如羊肉湯、杜仲雞湯等，有助於溫補關節。
- 保持活動：適度的運動有助於促進血液循環。
- 注意保暖：關節部位避免受寒。
3. 消化不良
- 不適症狀：腹脹、腹痛、食慾不振等。
- 調理建議：
- 少食多餐：避免暴飲暴食，選擇易消化的食物。
- 可以結合飲用山楂茶、陳皮茶。
4. 流感護理
- 不適症狀：類似感冒，但症狀更重，如高燒、持續咳嗽、全身肌肉疼痛等。
- 調理建議：
- 保持室內通風：避免病毒傳播，保持空氣流通。
- 補充營養：多吃富含維生素C的食物，如橙、奇異果等，以增強免疫力。
- 預防感冒茶：如甘草、薄荷、防風、荊芥等，有助增強抵抗力。
- 休息與睡眠：充分的休息能加速恢復，建議避免劇烈運動。
糯米製品的宜忌
糯米在冬季常被用於製作各種食品，如湯圓。糯米能提供熱量和能量，特別適合寒冷的季節。適當服用糯米，有養脾胃作用。
- 糯米含有較高的黏性，對於消化系統較弱的人來說，可能會造成消化不良、腹脹等問題。
- 過量食用糯米產品容易造成腸胃負擔，導致便秘或腹脹。
- 特別是對於年長者或腸胃功能較弱的人，應避免食用過多。
- 某些湯圓內餡糖分高，高血糖人士需留意。
肌肉關節疼痛的迷思
- 有人認為食用糯米會導致關節疼痛，這主要是因為糯米有補益作用，過量食用可能導致腫脹的關節更加不適。
- 對於有關節問題的人，建議適量食用，或急性發作期避免食用。
糯米的益處與害處
益處：
- 糯米能夠提供持久的能量，並且有助於增強脾胃功能。
- 常見的糯米製品如湯圓和粽，能增加冬季的暖意和情感連結。
害處：
- 太多糯米會導致消化不良，可能會影響食慾，造成身體不適。
- 食用過多糯米產品，可能導致體重增加及其他健康問題。