冰格凍肉5狀態須即丟掉 照吃嚴重恐致癌 醫生揭4類肉保存期限

雪櫃裡的肉只要放冷藏庫就可以無限延長期限了嗎？有醫生指出，冰格放置的生肉出現5種狀態就須即時丟掉，不但有可能會污染整個雪櫃，若照常食用更可能會有致癌風險。醫生指出，4種肉類的保存期限，並分享如何處理肉類和安全的解凍方式。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，有些人家中都可能會有一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉。他提醒，這些冷凍肉，不但味道會變差，更可能對健康有害。如果冷藏庫的冷凍肉出現以下狀態，就代表已經變質，應盡早丟掉：

吃變質凍肉5大風險

黃醫生提醒，若肉品超過保存期限或出現變質跡象，就千萬不要再吃。一旦進食已變質的凍肉，就可能會有以下風險：

殭屍菌軍團：李斯特菌、沙門氏菌在-18℃也會慢速增生，若孕婦和小孩進食是最危險。 致癌危機：反覆解凍會產生亞硝胺，這是1級致癌物。 營養大流失：維他命流失、蛋白質變性，長期食用會變「虛胖」。 口感災難：凍超過3個月的肉，烹煮後像橡皮擦。 冰箱污染源：一塊壞肉毀整個雪櫃，其他食物也會受到影響。

解凍正確與錯誤方法

黃醫生指，解凍冷凍的肉類也有技巧，他列出不安全的解凍方式和安全的解凍方式。

肚瀉不安全的解凍方式：

室溫退冰：細菌繁殖。

反覆凍融：肉質變差。

流水沖洗：營養流失。

保命安全的解凍方式：