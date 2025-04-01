冰格凍肉5狀態須即丟掉 照吃嚴重恐致癌 醫生揭4類肉保存期限

雪櫃裡的肉只要放冷藏庫就可以無限延長期限了嗎？有醫生指出，冰格放置的生肉出現5種狀態就須即時丟掉，不但有可能會污染整個雪櫃，若照常食用更可能會有致癌風險。醫生指出，4種肉類的保存期限，並分享如何處理肉類和安全的解凍方式。
冰格凍肉5狀態須即丟掉
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有些人家中都可能會有一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉。他提醒，這些冷凍肉，不但味道會變差，更可能對健康有害。如果冷藏庫的冷凍肉出現以下狀態，就代表已經變質，應盡早丟掉：
- 詭異色變：肉色變暗沉
- 異味攻擊：散發鐵銹或臭抹布味！
- 黏液纏身：摸起來黏黏的
- 冰晶鎧甲：表面結滿冰砂，已布滿細菌
- 失蹤彈性：按壓不回彈
4類肉保存期限
黃軒醫生指，紅肉、雞肉、魚肉和碎肉等冷凍肉的實際保存期限不同：
- 紅肉：最多12個月
- 雞肉：不超過12個月
- 碎肉：最多3至4個月
- 高油魚(如三文魚)：只能凍2至3個月
實際上還需要考慮以下因素：
- 冰箱溫度是否穩定在-18℃以下
- 肉品是否經過適當包裝和密封
- 肉品是否曾經解凍過
吃變質凍肉5大風險
黃醫生提醒，若肉品超過保存期限或出現變質跡象，就千萬不要再吃。一旦進食已變質的凍肉，就可能會有以下風險：
- 殭屍菌軍團：李斯特菌、沙門氏菌在-18℃也會慢速增生，若孕婦和小孩進食是最危險。
- 致癌危機：反覆解凍會產生亞硝胺，這是1級致癌物。
- 營養大流失：維他命流失、蛋白質變性，長期食用會變「虛胖」。
- 口感災難：凍超過3個月的肉，烹煮後像橡皮擦。
- 冰箱污染源：一塊壞肉毀整個雪櫃，其他食物也會受到影響。
解凍正確與錯誤方法
黃醫生指，解凍冷凍的肉類也有技巧，他列出不安全的解凍方式和安全的解凍方式。
肚瀉不安全的解凍方式：
- 室溫退冰：細菌繁殖。
- 反覆凍融：肉質變差。
- 流水沖洗：營養流失。
保命安全的解凍方式：
- 冷藏室慢解：放在4°C的冷藏室中解凍。
- 密封袋隔水解凍：用密封袋浸泡在冷水水溫低於20°C中，每半小時換水。
- 微波解凍：快速解凍，記得撕掉包裝。
5招適當處理凍肉
黃醫生提醒，當購入冷凍肉時就要進行適當的處理，以免肉類受到感染。
- 購買時選擇新鮮、品質好的肉品。
- 回家後立即將肉品放入冰箱冷凍。
- 分裝冷凍，避免反覆解凍。
- 使用保鮮盒或保鮮袋密封包裝。
- 定期檢查冰箱溫度，確保在-18℃以下。
另外，由於反覆解凍再冷凍會讓細菌大量繁殖，可能產生致病菌或致癌物，所以他建議經解凍後的肉品應盡快食用，每塊冷凍肉最多只解凍一次，吃多少解多少。
黃醫生提醒，冷凍庫不是保險箱，放太久的肉不僅風味變差，還可能暗藏細菌。家中有孕婦、小孩、長輩的家庭，更要注意冷凍食品的「保鮮年齡」。冷凍不等於保鮮，別讓冰箱變成細菌的繁殖場。