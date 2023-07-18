冷凍卵巢組織 保癌病女童生育功能

化療或放射治療都可能損害女性癌症患者的生育功能，香港中文大學醫學院婦產科輔助生育技術中心(ART Unit)公布一項卵巢組織冷凍保存技術，患者只要在治療前透過手術取出一小塊卵巢組織，進行冷凍及保存，就可為無法進行卵巢刺激的病人保存生殖能力。
卵巢組織冷藏技術已有約15年歷史，但由於卵巢組織冷藏技術主要針對兒童癌症患者，本港需求較小，故一直被忽略。中大醫學院團隊花約5年時間趕上外國的技術，成功於今年發表有關研究成果，有望改善本港的臨床情況。
刺激卵巢需時
藥物、疾病、化療及電療都可能導致卵巢及睾丸受損，癌症患者未來如有生育計劃，就需要進行生殖能力保存，現時保存生殖能力的方法包括有冷凍精子、冷凍胚胎及冷凍成熟卵子，惟冷凍胚胎及凍卵都涉及刺激卵巢的程序，有關程序的進行時間至少需2至3周，或延誤抗癌治療，及導致患者的荷爾蒙水平偏高，令癌細胞有再生的風險；未踏入青春期的女性亦不適合刺激卵巢。
解凍後成功存活
團隊透過裸鼠模型試驗卵巢組織冷藏技術，大部分的卵巢組織解凍後都能成功存活。卵巢組織冷凍保存技術不需進行刺激卵巢的程序，中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺指，卵巢皮質有大量的原始卵泡，患者需在治療前透過外科手術將之切除並冷凍，至癌症康復後在原位區域(骨盆腔)或皮下組織異位(手臂或腹部)重新植入。不過鍾佩樺提醒，病人如接受冷凍卵巢組織，需進行至少兩次外科手術，亦可能會有惡性組織細胞再被植入的潛在風險。
活產率高
卵巢組織冷藏技術可幫助兒童癌症患者及須即時進行放化療的患者保存生育能力，包括恢復生育能力及性腺功能；另外，由於卵巢皮質含有大量原始卵泡，它們比起成熟的卵母細胞更能抵抗冷凍損傷。卵巢組織被切除後，一般會使用程式冷凍，活產率約為37%，數字相當高，並已有逾200個健康的嬰兒出生。
先導計劃已展開
卵巢組織冷藏先導計劃已於今年上月初展開，為有需要癌症病人儲存卵巢組織，現時正探討為計劃首階段在威爾斯醫院的參加者提供定額資助。如想了解更多有關保存生殖能力的資料，可瀏覽中大醫學院婦產科學系輔助生育技術中心網站http://www.ivfhk.com，或致電3505 1456。