冷凍卵巢組織 保癌病女童生育功能

化療或放射治療都可能損害女性癌症患者的生育功能，香港中文大學醫學院婦產科輔助生育技術中心(ART Unit)公布一項卵巢組織冷凍保存技術，患者只要在治療前透過手術取出一小塊卵巢組織，進行冷凍及保存，就可為無法進行卵巢刺激的病人保存生殖能力。 卵巢組織冷藏技術已有約15年歷史，但由於卵巢組織冷藏技術主要針對兒童癌症患者，本港需求較小，故一直被忽略。中大醫學院團隊花約5年時間趕上外國的技術，成功於今年發表有關研究成果，有望改善本港的臨床情況。

刺激卵巢需時 藥物、疾病、化療及電療都可能導致卵巢及睾丸受損，癌症患者未來如有生育計劃，就需要進行生殖能力保存，現時保存生殖能力的方法包括有冷凍精子、冷凍胚胎及冷凍成熟卵子，惟冷凍胚胎及凍卵都涉及刺激卵巢的程序，有關程序的進行時間至少需2至3周，或延誤抗癌治療，及導致患者的荷爾蒙水平偏高，令癌細胞有再生的風險；未踏入青春期的女性亦不適合刺激卵巢。 解凍後成功存活 團隊透過裸鼠模型試驗卵巢組織冷藏技術，大部分的卵巢組織解凍後都能成功存活。卵巢組織冷凍保存技術不需進行刺激卵巢的程序，中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺指，卵巢皮質有大量的原始卵泡，患者需在治療前透過外科手術將之切除並冷凍，至癌症康復後在原位區域(骨盆腔)或皮下組織異位(手臂或腹部)重新植入。不過鍾佩樺提醒，病人如接受冷凍卵巢組織，需進行至少兩次外科手術，亦可能會有惡性組織細胞再被植入的潛在風險。