冷氣病｜長開冷氣易頭痛？　盤點最佳溫度／濕度／睡眠模式等6個夏天貼士

香港夏天天氣越來越熱，充滿冷氣的地方就是天堂。但是冷氣長開卻容易引起「冷氣病」，容易感到頭痛及不適，而且冷氣機電費亦比較昂貴。以下就為大家盤點6個使用冷氣時的小貼士，幫大家節省電費之外，同時趕走「冷氣病」！ ▼冷氣病症狀▼

冷氣病解決｜1. 定期清洗冷氣機 夏天基本上長時間都會開啟冷氣，而冷氣上的過濾網自然會佈滿灰塵和微生物。時間一長，不但無法作出過濾效果，同時會令微生物在過濾網上繁殖生長，對身體帶來害處，因此需要定期清洗及消毒冷氣機，以防止微生物引起身體不適。除了清洗冷氣外，房間亦可以進行熏蒸淨化空氣，例如用白醋加熱後使其揮發，有助改善房間的空氣質素。 冷氣病解決｜2. 設置合理溫度 外出回家後，由於身體處於酷熱狀態，不少人都習慣將冷氣的溫度調低，以求讓身體盡快降溫。但設置的溫度越低，不但會令耗電量增加，還有可能着涼，引致流鼻水、感冒等問題，所以一般將冷氣溫度設定為23至26度即可，一方面溫度較舒適，另一方面亦比較省電。

冷氣病解決｜3. 在冷氣房不要超過4小時 無論在公司或是在家中，一到夏天便會長期待在冷氣房，基本上每次都會超過7至8小時。而長時間在冷氣房除了會令身體僵硬外，空氣中的塵蟎亦會引起身體不適，因此建議若超過4小時便出門走走或關掉冷氣，工作時則可趁午飯時間外出散步。如果一整天都必須待在冷氣房工作，建議晚上以溫水浸浴，再自行按摩一下，以消除身體的僵硬。 冷氣病解決｜4. 保持房間濕度 雖然待在冷氣房不用擔心炎熱的問題，但長時間吹冷氣，體內的水份會被冷氣蒸發，無論是身體或皮膚都會出現缺水狀況，不但會感到口乾舌燥，皮膚亦會比較乾燥，容易產生皺紋。若果經濟上沒有負擔的話，可以選用濕度均勻、風力柔和的冷氣機，沒辦法的話也可以在房間內放置加濕器或綠色植物，保持房間的濕度。同時亦要多喝水及定時使用保濕噴霧，以保持身體和皮膚水分。

冷氣病解決｜5. 出汗時避免直吹冷氣 炎炎夏日，外出後總是大汗淋漓，回家的時候總會想立刻感受冷氣機帶來的舒適。然而如果在出汗的時候立即進入冷氣房，雖然可以令身體立刻降溫，但卻容易造成頭痛、感冒等身體問題，嚴重的話更可能導致發燒！因此出汗後若想進入冷氣房，建議先換掉被汗浸濕的衣服，擦乾汗水後才開啟冷氣，以免造成身體不適。 冷氣病解決｜6. 設定睡眠專用模式 雖然建議在睡眠時不要開啟冷氣，但香港的夏天即使到了晚上還是炎熱，晚上若不開啟冷氣睡覺，不少人都會輾轉反側，無法入睡，所以最好的解決辦法便是在睡眠的時候設定專用模式，調整冷氣的溫度，以及設定自動關閉模式，時間定在睡眠時間一半即可。房間緊閉的話，房間中的冷空氣足夠支撐至早上，一方便可以防止着涼，另一方面亦可以節省電費。如果想房間更加涼快，建議選用遮光力較強的窗簾，防止日曬的時候太陽光增加房間的溫度。