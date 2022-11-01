冷風到 玉桂熱飲抗寒助控血糖

常見於西式甜品的肉桂(cinnamon)，擁有獨特的香味，喜歡與不喜歡非常兩極。近年有指肉桂當中的肉桂醛有助穩定血糖，令這種材料更受歡迎，但用它來製作甜點，大量糖分只會令血糖上升，改為用來製作熱飲，則既可以享受肉桂的好處，更能對抗即將到來的寒風。

曾有大型研究發現，糖尿病患者食用肉桂有助降低血糖，並可改善總膽固醇及壞膽固醇，但反映長期血糖水平的糖化血紅素則未出現明顯改善。肉桂對短期血糖水平的作用，可能因其可以延緩食物排空的速度，加上當中的肉桂醛，促進胰島素分泌及加強胰島素敏感度等，令血糖變得較為平穩。更有研究指持續服食用適量肉桂，可幫助糖尿病患者降低體重及體脂。

祛寒暖胃

肉桂對健康有一定益處，但若用來製作甜點，例如令人垂涎的肉桂卷，則可能會帶來反效果。今次小編就教大家製作2款肉桂熱飲，祛寒暖胃又不會令血糖爆升。

肉桂薑茶

材料：肉桂粉2克、紅棗1粒、薑數片、熱水350毫升。

做法：將所有材料放入保暖杯中，倒入滾水後焗10分鐘即成，亦可加入茶包增添風味。

肉桂茶Latte

材料：肉桂粉2克、鮮奶250毫升、伯爵茶包1個、熱水100毫升。

做法：將茶包、肉桂粉和水放入小鍋，煲滾後轉細火，加入鮮奶後見有小泡泡即熄火，倒出便可享用。若喜歡茶味濃一點，可以在加入鮮奶前多煮數分鐘，或熱水浸泡出味後製作，亦可用其他茶包代替。