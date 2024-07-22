出國旅遊蕁麻疹發作怎辦？備妥藥物安心暢玩

暑假旅遊旺季到，不少家長帶著孩子出國旅遊，小玉(化名)原本皮膚就容易出現搔癢、偶爾蕁麻疹會發作，在遇到日本的乾燥氣候時，蕁麻疹當場大爆發；不僅身上斑斑紅腫、癢到爆炸，影響到出遊興致，對於究竟該在當地就醫？還是強忍不適等回家再處理？著實讓她陷入兩難。 類似小玉的案例近期在皮膚科門診並不少見，台中/二林四季診所20SKIN皮膚科鍾佩宜醫生指出，今年暑季開始就陸續有病人來門診報到，大多主訴是在國外旅遊時皮膚出狀況；導致原本有要玩水的行程，也只能眼睜睜地看著別人玩，行程幾乎泡湯。

皮膚過敏發作有跡可循 鍾佩宜醫生表示，排除原本就有慢性皮膚病的病人，大部分都會在出國前準備藥品帶出國備用外，的確有不少平時不常發作、但有過敏體質的族群，會因為環境的劇烈改變，讓過敏或蕁麻疹發作的機率提高。「尤其是遇到溫度變化大、或者接觸到髒污的水或空氣，甚至是住到老舊旅館中積了許多灰塵或塵蟎的地氈或寢具等，也有可能是對特定食物過敏，或吃了不潔的海鮮或熬夜飲酒等等。」鐘醫生補充。 她指出，皮膚會出狀況，多少跟自身免疫力好壞有關，如果原本就有過敏體質、加上壓力或熬夜等，就可能造成過敏反應或蕁麻疹急性發作。「不少人很喜歡把旅遊行程排得很滿，往往早早起床、晚上捨不得睡，或加上時差影響，造成免疫失調，讓皮膚問題變得更加嚴重。」 另外，也有病人因為在旅遊中用了平時沒用過的護膚品，或是長途飛行使用機上所提供的護膚試用品等，因為適應不良而出現過敏反應。