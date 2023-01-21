出國要帶甚麼藥？一次睇清5大類常備用藥

藥品的準備都是依照個人體質做增減，若不知道要準備甚麼藥品，可以諮詢鄰近社區藥房藥劑師。

年假到來加上疫情趨緩，不少民眾摩拳擦掌準備開啟久違的出國之旅。食藥署提醒，出國不僅有5大類常備藥品，慢性病患者也要記得攜帶慢性藥物，若是到衛生環境較差或是有流行病傳染風險的國家，也可以先就醫諮詢需要準備的藥物或疫苗，才能安心健康出國旅遊。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，常見的出國常備用藥有以下幾種，藥品的準備都是依照個人體質做增減，若不知道要準備甚麼藥品，可以諮詢鄰近社區藥房藥劑師。

1 、解熱鎮痛：

解熱鎮痛藥物常用於身體上的各種疼痛：頭痛、牙痛、經痛、關節痛等等，也有退燒的功能。是出國必備藥品之一。

2 、抗組織胺：

抗組織胺可以緩解流鼻水、皮膚過敏等問題，適合出國溫差大容易鼻子過敏，或是擔心吃到或接觸到不乾淨的物體而產生過敏的民眾，需要注意抗組織胺有分為短效型以及長效型，使用上要特別留意。

3 、暈車藥：

不論是搭飛機、搭船、搭車都有機會頭暈，容易有暈車體質的民眾一定要隨身攜帶，特別需要注意嗜睡的副作用，與抗組織胺並用也可能加重鎮靜嗜睡的狀況。

4 、腸胃用藥：

國外美食多多，但是也有可能因為水土不服或是吃到不乾淨的食物而造成旅行者腹瀉、腸胃不適等，或是因為緊張而造成便秘。民眾可以針對自己容易有的症狀準備藥物。

5 、外用藥膏：

可以準備蚊蟲藥膏或是外傷藥膏，減少在出國因為外傷造成的不適或是減少感染的風險。

食藥署提醒，平常有在服用慢性病的民眾要記得要攜帶慢性藥物，避免在國外就醫困難而影響病情；或是到一些衛生環境較差或是有流行病傳染風險的國家，可以先到旅遊醫學門診諮詢需要特別準備的藥物或是疫苗，才能出國旅遊安心又健康。

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