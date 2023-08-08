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健康
2023-08-08 15:30:27

出汗｜汗味、狐臭點樣分？狐臭怎麼解決？狐臭手術？止汗劑唔應該出門口前用？

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出汗｜汗味、狐臭點樣分？如何改善狐臭問題？手術？止汗劑唔應該出門口前用？

出汗時不但會令衣服留下尷尬的汗印，亦可能散發異味！

數到夏天最令人尷尬的事，一定與汗水有關，出汗時不但會令衣服留下尷尬的汗印，亦可能散發異味，令人非常尷尬！要解決汗味問題，除了洗澡、換衣服等外，止汗劑也是其中一個方法。

 

出汗｜汗味、狐臭點樣分？如何改善狐臭問題？手術？止汗劑唔應該出門口前用？

狐臭是頂漿腺分泌出的油脂造成。

出汗｜如何分辨汗味及狐臭？

汗味：上臂與腋下的汗味不會有太大分別。

狐臭：因狐臭是頂漿腺分泌出的油脂造成，衣服有機會出現黃黃的汗漬，味道亦會明顯與身體其他地方的汗味不同。

 

臭狐解決方法。（am730製圖） 臭狐解決方法。（am730製圖） 臭狐解決方法。（am730製圖） 臭狐解決方法。（am730製圖） 臭狐解決方法。（am730製圖） 臭狐解決方法。（am730製圖） 臭狐解決方法。（am730製圖）

出汗｜狐臭怎麼改善​​​​​​​

要改善狐臭，可以透過調整生活習慣。

  • 刮除腋毛
  • 盡量保持腋下乾燥清潔
  • 經常洗澡及勤換衣物
  • 穿著寬鬆、透氣的衣物

如果調整生活習慣後，仍然未有改善，甚至影響日常社交，患者可考慮以非手術及手術方式處理狐臭問題。

手術

  • 微創激光光纖
  • 旋轉刀手術
  • 傳統外科清除手術

非手術類

  • 注射肉毒桿菌
  • 無創微波治療
出汗｜汗味、狐臭點樣分？如何改善狐臭問題？手術？止汗劑唔應該出門口前用？

市面上的止汗產品可分為3大類。

止汗劑

市面上的止汗產品可分為3大類，分別是香體膏/粉、止汗劑及香氛噴霧，抑制汗腺孔，以達到止汗及改善體臭的功能。

  1. 香體膏/粉：與肌膚的貼合度更佳，有抗菌、止汗效果。
  2. 止汗劑：大部分止汗劑的成分為鋁鹽化合物，藉由鋁離子的吸收令汗管阻塞，以阻汗腺的分泌。
  3. 香氛噴霧：屬於香水的一種，沒有止汗功能。

止汗產品的正確用法

止汗產品中含有鋁鹽，需要一段時間才會進入毛孔中，因此最適合使用的時段為前一晚洗澡後，令產品有足夠時間滲入毛孔，止汗效果會更佳。不過有醫生提醒，由於鋁鹽會堵塞毛孔，如果過量使用，例如噴灑全身，可能會令汗水難以排出，增加中暑的風險。

常見問題

1. 如何分辨汗味及狐臭？

上臂與腋下的汗味不會有太大分別，而狐臭是頂漿腺分泌出的油脂造成，衣服有機會出現黃黃的汗漬，味道亦會明顯...詳情請按此

2. 用止汗劑的最佳時間是？

止汗產品中含有鋁鹽，需要一段時間才會進入毛孔中，因此最適合使用的時段為前一晚洗澡後，令產品有足夠時間滲入毛孔，止汗效果...詳情請按此

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