出汗｜汗味、狐臭點樣分？狐臭怎麼解決？狐臭手術？止汗劑唔應該出門口前用？

數到夏天最令人尷尬的事，一定與汗水有關，出汗時不但會令衣服留下尷尬的汗印，亦可能散發異味，令人非常尷尬！要解決汗味問題，除了洗澡、換衣服等外，止汗劑也是其中一個方法。

狐臭是頂漿腺分泌出的油脂造成。

狐臭：因狐臭是頂漿腺分泌出的油脂造成，衣服有機會出現黃黃的汗漬，味道亦會明顯與身體其他地方的汗味不同。

汗味：上臂與腋下的汗味不會有太大分別。

如果調整生活習慣後，仍然未有改善，甚至影響日常社交，患者可考慮以非手術及手術方式處理狐臭問題。

止汗劑

市面上的止汗產品可分為3大類，分別是香體膏/粉、止汗劑及香氛噴霧，抑制汗腺孔，以達到止汗及改善體臭的功能。

香體膏 / 粉：與肌膚的貼合度 更佳，有抗菌、止汗效果。 止汗劑：大部分止汗劑的成分為鋁鹽化合物 ，藉由鋁離子的吸收令汗管阻塞，以阻汗腺的分泌。 香氛噴霧：屬於香水 的一種，沒有止汗功能。

止汗產品的正確用法

止汗產品中含有鋁鹽，需要一段時間才會進入毛孔中，因此最適合使用的時段為前一晚洗澡後，令產品有足夠時間滲入毛孔，止汗效果會更佳。不過有醫生提醒，由於鋁鹽會堵塞毛孔，如果過量使用，例如噴灑全身，可能會令汗水難以排出，增加中暑的風險。