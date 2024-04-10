出生半年內兩度尿道感染　男嬰查出先天性輸尿管異常

台中一名1歲半男童，出生後半年內兩度泌尿道感染就醫，醫生幫他進行腎臟超聲波檢查，發現是先天輸尿管異常導致尿液逆流到腎臟，造成腎臟發炎長不大，經接受輸尿管整形手術後，目前已經恢復正常，腎功能也不受影響。

持續哭鬧不休 診察發現膿尿

台中醫院小兒科醫生徐敏哲說，男嬰第一次就醫是3個月時因哭鬧不休到該院急診，醫生發現他出現膿尿，腎臟超聲波顯示雙側輕微水腎，左腎偏小，收住院治療後康復返家；未料3個月後男嬰再次因泌尿道感染高燒不退就醫，醫師發現左腎明顯未跟著寶寶長大，只有右腎約70%大小。

進一步檢查男嬰是先天輸尿管異常，導致應該往下流經尿道解出的尿液，因輸尿管異常逆流到腎臟，幸好9個月進行輸尿管手術，術後3個月左腎趕上進度，恢復正常大小，腎功能檢查追蹤至今未受影響，讓新手爸媽鬆了一口氣。