分子測試助精準診斷蝦敏感

甲殼類和貝殼類是最常見的食物過敏，其中以蝦最為普遍，香港小學生的蝦敏感患病率約為1.05%。常規蝦敏感測試方法是致敏原皮刺測試及過敏血液測試，惟假陽性高達八成。中大醫學院兒科學系過敏組與泰國研究團隊合作，發現以致敏原作分子測試，可更精準診斷蝦敏感。 中大醫學院兒科學系羅騰祥基金兒科教授黃永堅表示，食物過敏屬免疫疾病，免疫系統錯誤認為食物內的蛋白質有害而產生免疫球蛋白(IgE)抗體，刺激釋放炎症介質而引起過敏症狀。「輕至中度過敏會出現皮膚痕癢、蕁麻疹；嘴唇、眼皮腫脹；喉嚨痕癢、噁心、嘔吐、腹瀉等。嚴重者可令舌頭、喉嚨腫脹，導致呼吸困難、頭暈，甚至失去知覺。」

假陽性比率高 傳統過敏診斷方法有皮膚點刺測試及過敏血液測試，惟準確度低，假陽性比率高達八成。黃永堅解釋，「例如濕疹兒童，本身血液內已有多種抗體，即使沒有食物過敏也可能檢測陽性。」至於現今的診斷黃金標準為口服激發測試，患者需住院，過程中要嘗試進食不同分量的懷疑致敏食物，故成本較昂貴，患者亦可能出現嚴重過敏反應而需即時治療。 或成診斷黃金標準 為此中大醫學院與泰國瑪希敦大學及三美泰吞武里醫院合作研究，從85位有蝦過敏病史的患者抽取血液樣本，並提取大虎蝦的蝦類蛋白，進行血清過敏測試，最終確認了11種與蝦敏感有關的致敏原，並發現新致敏原肝糖磷解酶。中大醫學院兒科學系副研究員衛懿欣博士續指，「利用這些致敏原與患者血清結合作分子測試，便可提高蝦敏感診斷的準確性，而測試成本和風險都比口服激發測試低，將來或可成為蝦敏感檢測的黃金標準。」