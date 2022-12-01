分析眼底相 1分鐘揪出阿茲海默症

眼睛是「靈魂之窗」，原來除了可透過這扇「窗」看到世界，亦可以從外觀察到身體，尤其腦部的問題。中大醫學院研究團隊開發了人工智能系統，透過分析眼底相便可評估阿茲海默症的風險，準確度逾80%，期望一年內可臨床應用。 中大莫慶堯醫學教授、中大周佩芳認知障礙預防研究中心主任莫仲棠教授表示，阿茲海默症是坊間稱為「腦退化」的其中一種，估計香港約有7萬名患者，「成因是腦部積聚了澱粉樣斑塊及神經原纖維纏結的不正常蛋白，令神經元凋謝、死亡，繼而腦部縮小。患者會出現短期記憶衰退、執行能力下降等症狀。由於病情進展很慢，易令人以為是正常老化。」



未有簡單診斷方法 現時阿茲海默症尚未有單一、簡單的診斷方法，需要透過醫生問症關於病歷及生活上的變化、評估認知能力、抽血檢查，以及腦部掃描排除引致認知問題的其他疾病，方可作出臨床診斷。中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科臨床專業顧問區頴芝醫生指，「現時還有正電子掃描及腰椎穿刺方法可偵測澱粉樣蛋白幫助診斷，但目前並不普及或具入侵性。」 眼底結構近似大腦 為解決臨床上的限制，中大醫學院率領新加坡、英國和美國多間醫療中心及院校，成功研發AI技術，透過眼底相偵測阿茲海默症。中大何善衡眼科及視覺科學講座教授兼中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授認為，「視網膜一直被視為大腦的延伸，它們的生物特徵和結構上很相似，因此如疾病影響腦部及中樞神經，在眼底也會有類似的影響。」