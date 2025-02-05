分辨流感、傷風 4類高危人士注意！

台灣女星徐熙媛(大S)近日與家人到日本旅行患流感，因併發肺炎不幸離世。而傷風感冒則是常見的上呼吸道疾病，症狀亦與流感類似。我們可如何分辨兩者，以便及時求診？

屈臣氏註冊藥劑師鍾穎殷表示，傷風和流行性感冒是由不同的病毒引起，徵狀上都有少許分別，「傷風和感冒的患者都有機會出現咳嗽、喉嚨痛、疲倦的徵狀，但傷風的患者較常出現流鼻涕、鼻塞、打噴嚏；而流感的患者則較常出現突發性的發燒、頭痛及肌肉痠痛等情況。」一般而言，流感的徵狀較傷風嚴重，持續時間也較長。