分辨流感、傷風 4類高危人士注意！

台灣女星徐熙媛(大S)近日與家人到日本旅行患流感，因併發肺炎不幸離世。而傷風感冒則是常見的上呼吸道疾病，症狀亦與流感類似。我們可如何分辨兩者，以便及時求診？
屈臣氏註冊藥劑師鍾穎殷表示，傷風和流行性感冒是由不同的病毒引起，徵狀上都有少許分別，「傷風和感冒的患者都有機會出現咳嗽、喉嚨痛、疲倦的徵狀，但傷風的患者較常出現流鼻涕、鼻塞、打噴嚏；而流感的患者則較常出現突發性的發燒、頭痛及肌肉痠痛等情況。」一般而言，流感的徵狀較傷風嚴重，持續時間也較長。
或致嚴重併發症
大部分流感患者會於數天至兩星期內康復。不幸的是，部分患者會出現併發症，甚至死亡。鍾穎殷指出，「因流感引起的併發症包括鼻竇炎、耳部感染、肺炎、心肌炎、腦炎或肌肉組織發炎，部分患者甚至會出現器官衰竭、敗血症等嚴重併發症。另外，流感亦有可能令慢性疾病惡化，例如患有哮喘的人在患流感時可能會哮喘發作，而患有慢性心臟病的人可能會因流感而病情惡化。」惟要留意，任何年齡層的人都有可能患上流感和出現併發症，而65歲或以上長者、慢性病患者、孕婦和嬰幼兒等免疫力較低的人士風險則比較大。
4大預防流感方法
預防勝於治療，想預防傷風和感冒可以採取以下方法：
1. 每年接種流感疫苗；
2. 保持良好的個人衛生習慣；
3. 保持環境清潔和通風；
4. 建立健康生活方式，保持充足的睡眠、均衡飲食和適量運動，以增強免疫力。
鍾穎殷補充，「各位要緊記在傷風感冒出現初期應及時處理，以免錯過最佳的治療時機。」