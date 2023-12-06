切除乳房術後痛如截肢！3種簡易動作改善疼痛

乳癌是女性頭號殺手，但即使患者切除乳房，術後仍有20%至60%患者產生「乳房手術後疼痛症候群」。杏仁復健科診所院長林杏青與物理治療師張晏甄表示，除了使用藥物、復健儀器，也可以透過超聲波導引注射或徒手治療降低神經痛，透過正確的運動訓練讓肌肉筋膜的張力恢復平衡。

類似幻肢痛

乳房手術後疼痛發生率大約在20%至60%左右，國際疼痛研究協會(IASP)將「乳房手術後疼痛症候群」定義為乳房切除術或腫瘤切除術後不久影響前胸、腋窩和/或上臂的持續性疼痛，其中一半以上和乳房切除有關，其他手術如乳房重建、醫美隆胸或其他手術也會發生。

醫生表示，這些疼痛和肌肉等軟組織切除有關，也和神經有關──如同手臂截肢的人仍然會有手臂疼痛的錯覺，乳房切除也一樣可能會產生類似幻肢痛的疼痛。此外，周邊神經受損如肋間臂神經損傷、手術疤痕附近的神經瘤產生，都可能產生長期持續怪異的疼痛。

肌力訓練改善神經筋膜不平衡

針對此類神經損傷，除了透過消炎藥物和神經痛藥物調節疼痛、一般復健儀器透過熱、雷射光等減低組織發炎促進恢復外，復健科醫生可以透過超聲波導引注射治療鬆動神經、降低神經痛、消除疤痕組織，物理治療師透過徒手治療鬆動疤痕組織、降低神經痛且透過正確的運動訓練讓肌肉筋膜的張力恢復平衡。

除了徒手治療介入筋膜平衡以及神經放鬆手法。也可以透過胸椎活動和肌力訓練來改善術後的神經筋膜不平衡。