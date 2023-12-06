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健康
2023-12-06 13:30:05

切除乳房術後痛如截肢！3種簡易動作改善疼痛

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乳房手術後疼痛症候群

切除乳房術後有20%至60%患者產生火燒、刺痛般的「乳房手術後疼痛症候群」。

乳癌是女性頭號殺手，但即使患者切除乳房，術後仍有20%60%患者產生「乳房手術後疼痛症候群」。杏仁復健科診所院長林杏青與物理治療師張晏甄表示，除了使用藥物、復健儀器，也可以透過超聲波導引注射或徒手治療降低神經痛，透過正確的運動訓練讓肌肉筋膜的張力恢復平衡。

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類似幻肢痛

乳房手術後疼痛發生率大約在20%60%左右，國際疼痛研究協會(IASP)將「乳房手術後疼痛症候群」定義為乳房切除術或腫瘤切除術後不久影響前胸、腋窩和/或上臂的持續性疼痛，其中一半以上和乳房切除有關，其他手術如乳房重建、醫美隆胸或其他手術也會發生。

醫生表示，這些疼痛和肌肉等軟組織切除有關，也和神經有關──如同手臂截肢的人仍然會有手臂疼痛的錯覺，乳房切除也一樣可能會產生類似幻肢痛的疼痛。此外，周邊神經受損如肋間臂神經損傷、手術疤痕附近的神經瘤產生，都可能產生長期持續怪異的疼痛。

 

肌力訓練改善神經筋膜不平衡

針對此類神經損傷，除了透過消炎藥物和神經痛藥物調節疼痛、一般復健儀器透過熱、雷射光等減低組織發炎促進恢復外，復健科醫生可以透過超聲波導引注射治療鬆動神經、降低神經痛、消除疤痕組織，物理治療師透過徒手治療鬆動疤痕組織、降低神經痛且透過正確的運動訓練讓肌肉筋膜的張力恢復平衡。

除了徒手治療介入筋膜平衡以及神經放鬆手法。也可以透過胸椎活動和肌力訓練來改善術後的神經筋膜不平衡。

擴胸運動

擴胸運動。（杏仁復健科診所提供）

擴胸運動

步驟1：吸氣時，視線看前方，雙手交疊放置頸部，挺胸肩胛骨內收。

步驟2：吐氣時，視線看向肚臍，胸口往背部延伸，肩胛骨分開。

步驟3：吸氣時，屁股坐穩，胸口轉向右()側，感受肋骨與胸椎伸展。吐氣回到正位。

上述動作重複10次，正確搭配呼吸，效果加倍！

靠牆伸展

靠牆伸展。（杏仁復健科診所提供）

靠牆伸展

步驟1：背部貼牆，輕收下巴，手肘－前臂－手背緊貼牆壁。

步驟2：吸氣，雙手沿著牆壁高舉過頭，吐氣回原位。

重複10次，感受肩胛骨活動以及胸前伸展。

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背肌訓練

背肌訓練。（杏仁復健科診所提供）

背肌訓練

準備動作：雙腳伸直，將彈力帶繞過雙腳腳板，腰部盡量垂直地面，也可以在屁股下放瑜珈磚，增加腰椎舒適度。

步驟1：挺胸，吸氣準備。

步驟2：吐氣，肩胛骨內夾，手肘往後拉。

重複10下，做3回。訓練背部肌力。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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