初中生畏光不適急送醫！竟是「散瞳劑濃度過高」

許姓初中生在戶外活動時，出現畏光和流眼淚的情況，於是緊急就醫。經光田綜合醫院大甲分院眼科部主任李致名醫生問診後發現，該名初中生使用了中濃度散瞳劑控制近視，致使雙眼過度畏光，影響戶外運動。

視力保護 減少高度近視引發併發症風險 在現今醫療技術中，已有多種近視防控方法，然而許多家長對高度近視的潛在風險仍認識不足。李致名醫生指出，高度近視不僅會導致視力模糊，同時與青光眼、白內障、視網膜脫落等眼疾有密切關聯。因此，從兒童階段預防高度近視，至關重要。雖激光手術能矯正成年後的視力，但無法修復由高度近視引發的眼軸增長。現階段的防控措施應聚焦於兒童和青少年的視力保護，減少未來高度近視引發的併發症風險。

長效型散瞳劑、角膜塑型鏡 多種方法避免近視加重 李致名指出，常見的防控方法包括各種低至高濃度的長效型散瞳劑、角膜塑型鏡、日棄型光學離焦隱形眼鏡和光學離焦眼鏡等。長效型散瞳劑可根據年齡、近視加重風險及速度、畏光及模糊副作用的程度，而使用不同濃度預防及治療；角膜塑型鏡為夜間佩戴，通過硬式鏡片調整角膜形狀，防止近視加重；日棄型光學離焦隱形眼鏡和光學離焦眼鏡則為日間佩戴，都證實可有效控制近視加重。

閱讀拼圖、玩樂高恐加重近視 應多增戶外活動機會 在充斥電子產品的現代，家長對近視的迷思層出不窮。許多人認為僅僅減少電子產品使用就能避免近視，實則長時間的近距離用眼(如閱讀、拼圖或玩樂高等)也會加重近視度數。家長應合理安排孩子的活動時間，盡量減少長時間近距離用眼，適時凝視遠方或閉眼休息，放鬆眼睛睫狀肌，有助於延緩近視惡化。 此外，增加戶外活動也非常關鍵，因陽光中的自然光線，能促使視網膜分泌多巴胺，從而抑制眼軸增長，有效減少近視進一步加重的風險。