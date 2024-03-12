初生嬰兒用品｜初生BB容易受敏感皮膚困擾？

初生嬰兒的肌膚猶如剝殼雞蛋般幼嫩，不過正因如此特別容易受到刺激。父母需要多加注重嬰兒的皮膚護理，稍一不慎隨時引起皮膚乾燥或更嚴重的皮膚問題！ 初生寶寶皮膚角質層較薄 保濕能力較差 剛出生的寶寶皮膚角質層薄且細緻，皮膚厚度約為成人的三分之一，不但難以吸收水分，保濕因子的含量也較少，皮膚變得相當脆弱敏感，容易因天氣轉變或尿片磨擦皮膚等的外來刺激，而令肌膚出現泛紅、痕癢、脫皮等敏感反應。故此，各位新手父母在寶寶洗澡後，應塗足夠乳液及面霜保濕。 不少父母因為擔心寶寶的衛生狀況，會額外使用清潔力過強或鹼性的清潔用品。原來初生嬰兒的皮膚為弱鹼性，但出生1週內膚質會轉換成弱酸性。此時寶寶的皮膚還很脆弱，如果使用清潔力過強或鹼性的清潔用品，會容易破壞肌膚屏障，引致缺水乾燥，甚至會出現過敏紅腫等狀況。

Mustela 【超低敏無香料】系列 兒科 醫生認證高效保護 BB 肌膚 在選擇嬰幼兒清潔及護膚用品時，最好選擇無香料、成分天然、無刺激性添加劑的產品。建議使用通過臨床實證有效強化嬰兒肌膚屏障的低敏產品。Mustela【超低敏無香料系列】系列專為初生嬰兒而設，蘊含專利成分有機認證五味子，有助保護肌膚免受外界壓力及刺激，長效滋潤肌膚及具降紅功效。在兒科醫生監督下進行臨床實驗，證實Mustela【超低敏無香料系列】高效保護初生嬰兒的肌膚，有效舒緩敏感。產品配方高達97%成分來自天然，不含香料，以活性有機認證成分配製，並獲得美國EWG安全認證，是初生嬰兒護膚最安心之選。

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呵護寶寶滑嫩肌 3 步曲 Step 1 ︰【超低敏無香料】髮膚沐浴啫喱 ​ 溫和潔淨全身 按此購買 針對嬰幼兒超嬌嫩的皮膚和頭髮，沐浴啫喱精選有機認證五味子和牛油果活源醣製成，不刺激眼睛、無香料配方，再配以奶油狀泡沫溫和洗淨肌膚，同時保護免受洗澡水等外來刺激的影響。100%用家+認同有效溫和潔淨及不會刺激肌膚及頭皮。 使用方法 淋浴：泵少許髮膚沐浴啫喱於手掌，搓勻成泡，用來清潔嬰孩身體及頭髮，然後用清水過淨。 浸浴：倒適量髮膚沐浴啫喱於浴盆與水攪勻後，用來清潔嬰孩頭髮及身體，無需再過水（前後只需一盆水）。

Step 2 ︰【超低敏無香料】身體水份潤膚乳 ​ 身體紓緩保濕 按此購買 身體水份潤膚乳質地清爽輕盈，採用植物活性成分，可滋潤並幫助保護寶寶的臉部免受外部刺激，仿如第二層皮膚一樣，全日保護及滋潤肌膚。無香料、低過敏配方，可最大程度地降低寶寶過敏的風險。98%2用家認同有效即時保濕、舒緩肌膚。 使用方法 早晚塗搽於嬰孩清潔的面上。

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