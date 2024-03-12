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健康
2024-03-12 11:30:00

初生嬰兒用品｜初生BB容易受敏感皮膚困擾？

資料由客戶提供

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初生嬰兒用品｜初生BB容易受敏感皮膚困擾？

初生嬰兒用品｜初生BB容易受敏感皮膚困擾？

初生嬰兒的肌膚猶如剝殼雞蛋般幼嫩，不過正因如此特別容易受到刺激。父母需要多加注重嬰兒的皮膚護理，稍一不慎隨時引起皮膚乾燥或更嚴重的皮膚問題！

初生寶寶皮膚角質層較薄 保濕能力較差

剛出生的寶寶皮膚角質層薄且細緻，皮膚厚度約為成人的三分之一，不但難以吸收水分，保濕因子的含量也較少，皮膚變得相當脆弱敏感，容易因天氣轉變或尿片磨擦皮膚等的外來刺激，而令肌膚出現泛紅、痕癢、脫皮等敏感反應。故此，各位新手父母在寶寶洗澡後，應塗足夠乳液及面霜保濕。

不少父母因為擔心寶寶的衛生狀況，會額外使用清潔力過強或鹼性的清潔用品。原來初生嬰兒的皮膚為弱鹼性，出生1週內膚質會轉換成弱酸性。此時寶寶的皮膚還很脆弱，如果使用清潔力過強或鹼性的清潔用品，會容易破壞肌膚屏障，引致缺水乾燥，甚至會出現過敏紅腫等狀況

剛出生的寶寶皮膚角質層薄且細緻，肌膚還未完全發展完成，因此洗澡後建議塗乳液及面霜保濕。

剛出生的寶寶皮膚角質層薄且細緻，肌膚還未完全發展完成，因此洗澡後建議塗乳液及面霜保濕。

Mustela 【超低敏無香料】系列 兒科醫生認證高效保護BB肌膚

在選擇嬰兒清潔及護膚用品時，最好選擇無香料、成分天然、無刺激性添加劑的產品。建議使用通過臨床實證有效強化嬰兒肌膚屏障的低敏產品。Mustela超低敏無香料系列系列專為初生嬰兒而設，蘊含專利成分有機認證五味子，有助保護肌膚免受外界壓力及刺激，長效滋潤肌膚及具降紅功效。在兒科醫生監督下進行臨床實驗，證實Mustela超低敏無香料系列高效保護初生嬰兒的肌膚，有效舒緩敏感。產品配方高達97%成分來自天然，不含香料，以活性有機認證成分配製，並獲得美國EWG安全認證，是初生嬰兒護膚最安心之選。

Mustela超低敏‧無香料系列

Mustela超低敏‧無香料系列

100%受訪陪月員實證 有效舒緩BB肌膚敏感不適*

100%受訪陪月員推薦給媽媽使用*，認為Mustela超低敏無香料系列成分天然，無香不刺激，滋潤得嚟好清爽，有效舒緩皮膚敏感泛紅，十分適合初生寶寶使用。

陪月員真實分享︰推薦Mustela超低敏無香料系列

入行超過18人稱「香港金牌陪月員」的麗姐由一入行就已經是Mustela的忠實用家，對呢個牌子嘅產品好有信心！「Mustela超低敏無香料系列，成分天然無香科，又有兒科醫生認證，保濕及清潔效果也很好可以令到BB皮膚更加健康，無咁易紅同埋出疹，媽媽們就更加安心！」

同樣入行超過18年的芳姐，曾經照顧超過80個初生嬰兒。她在挑選嬰兒護理產品時特別注重成分及會否令初生BB敏感。「 Mustela超低敏無香料系列潤而不膩，用喺BB身上無負擔，又夠保濕，搽完真係少咗泛紅同埋粒粒」。

即看陪月員真實分享！ 即看陪月員真實分享！

呵護寶寶滑嫩肌3步曲

Step 1︰【超低敏無香料】髮膚沐浴啫喱 溫和潔淨全身

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針對嬰幼兒超嬌嫩的皮膚和頭髮，沐浴啫喱精選有機認證五味子和牛油果活源醣製成，不刺激眼睛、無香料配方，再配以奶油狀泡沫溫和洗淨肌膚，同時保護免受洗澡水等外來刺激的影響。100%用家+認同有效溫和潔淨及不會刺激肌膚及頭皮。

使用方法

淋浴：泵少許髮膚沐浴啫喱於手掌，搓勻成泡，用來清潔嬰孩身體及頭髮，然後用清水過淨。

浸浴：倒適量髮膚沐浴啫喱於浴盆與水攪勻後，用來清潔嬰孩頭髮及身體，無需再過水（前後只需一盆水）。

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【超低敏無香料】髮膚沐浴啫喱

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Step 2︰【超低敏無香料】身體水份潤膚乳 身體紓緩保濕

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身體水份潤膚乳質地清爽輕盈，採用植物活性成分，可滋潤並幫助保護寶寶的臉部免受外部刺激，仿如第二層皮膚一樣，全日保護及滋潤肌膚。無香料、低過敏配方，可最大程度地降低寶寶過敏的風險。98%2用家認同有效即時保濕、舒緩肌膚。

使用方法

早晚塗搽於嬰孩清潔的面上。

【超低敏無香料】身體水份潤膚乳

【超低敏無香料】身體水份潤膚乳

Step3︰【超低敏無香料】水份潤面霜 面部滋潤降紅

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水份潤面霜配方溫和，含有97%天然成分、無香料、低過敏配方，適合初生嬰兒及幼兒使用。當中專利成分有機認證五味子和牛油果活源醣，有效增強肌膚屏障功能，舒緩敏感、降紅，95%用家3認同高效保護肌膚及舒緩敏感。

使用方法

早晚塗搽於嬰孩清潔的面上。

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【超低敏無香料】水份潤面霜

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想立即為BB肌膚築起天然保濕層？由即日起至42日前到Mustela官方網店購買，更有限時優惠，立即入手: https://bit.ly/48I9PJf

香港陪月暨家庭服務業協會於2024年向53位陪月員進行的問卷調查。

在皮膚科和兒科醫學監控下，為60位嬰孩(包括剛出生10天的嬰兒)進行為期28日的測試

2 在皮膚科和兒科醫學監控下，為110位敏感肌膚嬰孩(包括剛出生14天的嬰兒)進行為期28日的測試。

3 在皮膚科和兒科醫學監控下，為64位敏感肌膚嬰孩(包括剛出生8天的嬰兒)進行為期28日的測試。

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