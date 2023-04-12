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健康
2023-04-12 11:32:25

別以為自己好健康 近半年過40的成年人暗藏心血管問題

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心臟健康

中風及心臟病等心腦血管疾病每年奪去以千萬計的性命，遺傳因素外，吸煙、高血壓、高膽固醇及肥胖都是致命的風險因素。丹麥一項研究發現，年過40歲的人士中，近半都有冠狀動脈粥樣硬化的情況而不自知，若造成血管阻塞則心臟病發的風險可大增8倍。

 

六成為男性

哥本哈根大學的研究人員，為瞭解冠狀動脈粥樣硬化如何影響一個人的心臟病發作風險，於是安排逾9,500名40歲以上沒有已知心血管疾病症狀的人士，接受心臟血管電腦斷層掃描。

結果發現， 46%人被發現有以前未檢測到的冠狀動脈粥樣硬化，當中大部分屬於非阻塞性疾病，但亦有10%為阻塞性硬化，可影響心臟肌肉的血液供應，當阻塞嚴重則可誘發心臟病發。另外，被檢測出有冠狀動脈粥樣硬化的人，逾六成為男性。有關研究已於《Annals of Internal Medicine》發表。

胸痛

即使已有阻塞性冠狀動脈粥樣硬化，患者亦未必有任何相關症狀。

未必有徵狀

研究人員指出，冠狀動脈粥樣硬化會令血管逐漸收窄，並形成冠心病，患者可能會出現胸部有壓迫感、呼吸急促、火燒心及消化不良等症狀，但令人驚訝的是即使已有阻塞性冠狀動脈粥樣硬化，惟患者沒有任何相關症狀，反映心血管問題可能在症狀出現前已潛伏多時，若能及早發現和介入治療，或可以阻止心血管疾病發生。

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