別再罵老公腦袋發霉 醫生：他只是「耳朵發霉」！

每對家庭都會上演夫妻吵架，只要找到衝突根源就能對症下藥。一位太太常吐槽先生「腦袋發霉！」而先生因耳朵又癢又痛，就醫檢查竟發現是耳朵長發霉！張益豪醫師說明，「黴菌性外耳道炎」屬於常見的耳部感染，因此「別再罵先生腦袋發霉啦！他只是耳朵發霉而已啦。」

知名耳鼻喉科診所院長張益豪發文表示，一對有趣的夫妻總是會在他的診間鬥嘴，太太常常會罵先生「腦袋發霉，常常健忘啊！會漏東漏西呀！做錯事情。」後來先生因耳朵又癢又痛，就診後「不看還好，一看結果，發霉的竟然不是腦袋！其實是耳朵！」有感而發的表示「別再罵先生腦袋發霉啦！他只是耳朵發霉而已啦。」