別再罵老公腦袋發霉 醫生：他只是「耳朵發霉」！

每對家庭都會上演夫妻吵架，只要找到衝突根源就能對症下藥。一位太太常吐槽先生「腦袋發霉！」而先生因耳朵又癢又痛，就醫檢查竟發現是耳朵長發霉！張益豪醫師說明，「黴菌性外耳道炎」屬於常見的耳部感染，因此「別再罵先生腦袋發霉啦！他只是耳朵發霉而已啦。」
知名耳鼻喉科診所院長張益豪發文表示，一對有趣的夫妻總是會在他的診間鬥嘴，太太常常會罵先生「腦袋發霉，常常健忘啊！會漏東漏西呀！做錯事情。」後來先生因耳朵又癢又痛，就診後「不看還好，一看結果，發霉的竟然不是腦袋！其實是耳朵！」有感而發的表示「別再罵先生腦袋發霉啦！他只是耳朵發霉而已啦。」
耳內進水、不當用藥 黴菌容易孳生
張益豪說明，黴菌性外耳道炎屬於常見的耳部感染，正常人的外耳道處於略偏酸性的環境，當耳內進水，或不適當用藥，就可能改變外耳道酸鹼值，有利於黴菌的孳生。若是有全身性慢性疾病(如糖尿病)、長時間使用免疫抑制劑或類固醇、或長時間不當使用抗生素，也會增加黴菌感染的機會。
黴菌在外耳道孳生不僅會出現搔癢感，若大片地蓋住耳膜與外耳道，患者就會出現發悶的感覺，嚴重時更可能影響聽力。
耳黴菌病常見的病原菌是念珠菌和黑麴黴菌，念珠菌感染初期以滲出分泌物為主，後期會在發炎部位出現肉芽組織，外耳道皮膚出現潮紅糜爛，表面覆白色或奶油狀沉積物；黑麴麴菌感染一般不侵犯骨質，也不破壞組織，僅在外耳道形成黃褐至黑色的菌絲團塊。
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