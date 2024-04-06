別輕忽耳朵血腫，小心變成椰菜花耳朵（圖文懶人包）

「你的耳朵怎麼腫腫的？」跆拳道下課後，阿華低頭想要閃避媽媽的目光，但回家還是被媽媽逮個正著。

阿華回道：「今天強強出拳不小心打到我的耳朵，所以就腫起來了。不過，我現在不會痛啦，應該沒問題。」

「什麼沒問題？！耳朵腫這樣一包看起來很誇張，」媽媽轉頭喊了阿華爸：「孩子的爸你過來看一下，小孩耳朵腫這樣需不需要去醫院啊？還是先冰敷就好？」

「我看我們還是趕快去醫院，我看過幾個螢幕硬漢或摔角冠軍的耳朵都變形的很嚴重，大概就是被打到出血造成的吧？！我可不想阿華的耳朵變這樣。」爸爸說。

耳朵血腫會導致耳朵變形

耳朵受傷常是因為車禍或近身衝撞運動，例如散打、拳擊、摔角等活動造成。耳廓血腫代表著在受到外傷後，聚積了一團血塊於耳朵軟骨上方。耳朵的結構很有趣，大家不妨伸手摸摸自己的耳廓，我們可以摸到微硬的地方屬於軟骨；也就是說，耳廓構造是薄薄的皮膚、皮下組織、提供血液循環的軟骨膜，來覆蓋著軟骨。萬一受傷的話，軟骨膜受到破壞而出血，流出的血液血塊會聚集在這個位於軟骨上方被撐開的空間，看起來是一團瘀青腫大，摸起來可能是軟軟的或有點紮實的一團皮下出血。