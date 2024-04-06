別輕忽耳朵血腫，小心變成椰菜花耳朵（圖文懶人包）

「你的耳朵怎麼腫腫的？」跆拳道下課後，阿華低頭想要閃避媽媽的目光，但回家還是被媽媽逮個正著。
阿華回道：「今天強強出拳不小心打到我的耳朵，所以就腫起來了。不過，我現在不會痛啦，應該沒問題。」
「什麼沒問題？！耳朵腫這樣一包看起來很誇張，」媽媽轉頭喊了阿華爸：「孩子的爸你過來看一下，小孩耳朵腫這樣需不需要去醫院啊？還是先冰敷就好？」
「我看我們還是趕快去醫院，我看過幾個螢幕硬漢或摔角冠軍的耳朵都變形的很嚴重，大概就是被打到出血造成的吧？！我可不想阿華的耳朵變這樣。」爸爸說。
耳朵血腫會導致耳朵變形
耳朵受傷常是因為車禍或近身衝撞運動，例如散打、拳擊、摔角等活動造成。耳廓血腫代表著在受到外傷後，聚積了一團血塊於耳朵軟骨上方。耳朵的結構很有趣，大家不妨伸手摸摸自己的耳廓，我們可以摸到微硬的地方屬於軟骨；也就是說，耳廓構造是薄薄的皮膚、皮下組織、提供血液循環的軟骨膜，來覆蓋著軟骨。萬一受傷的話，軟骨膜受到破壞而出血，流出的血液血塊會聚集在這個位於軟骨上方被撐開的空間，看起來是一團瘀青腫大，摸起來可能是軟軟的或有點紮實的一團皮下出血。
很多人會想說反正這是一團瘀青，不用太介意，大概過幾天就會散。不過，耳朵瘀青比較特別，不僅有細菌感染與血腫持續累積的風險，當血腫愈大的話，會影響進出耳廓處的血流，在受傷修復過程中軟骨的型態會因此而變化。大約在耳朵血腫出現2至3個星期之後，會有纖維組織的過度增生；大約在受傷8個星期後，會出現新生的不規則的軟骨組織，於是耳廓逐漸變形。在受傷14個星期以後，這些新生組織繼續鈣化，這時整個耳朵長成類似椰菜花的模樣，對外觀影響很明顯。
因此，當在耳廓處出現血腫，千萬不要想說血腫沒有擴大，也不會太痛，就不去理他，最好要盡早就醫，評估是否需要接受治療。
面對耳廓血腫
醫生在檢查耳廓血腫後，會先確定外耳道或其他組織是否同時有受傷，聽力是否完好，是否有顏面神經受損的狀況，與是否需要擔心顱內或顱骨的骨折、出血等問題。
如果確認沒有其他更緊急的問題，單純只有耳廓血腫的話，最好在受傷後的48小時之內進行治療。若血腫範圍小於直徑兩厘米，醫生可以用18號針頭抽吸血腫；若血腫範圍較大，要考慮用刀片做切開引流。總之，要盡量完整地引流血塊，才能減少後續耳朵變形的機會。
引流血塊之後，適當的壓迫止血也是非常重要的，重點就是不能讓耳廓處又堆積任何液體。因此耳朵處會墊著敷塞料約五到七天，讓皮膚層盡量貼平軟骨，避免出現新的血腫空間，才不會導致耳朵變形。
最後還是提醒大家，不要輕忽耳廓血腫！當這團瘀青發生在耳廓軟骨處，就算不會痛、沒有擴張，還是可能會帶來麻煩的外觀變化，像是椰菜花一般。萬一遇上了，還是及早找專科醫生處理吧。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：別輕忽耳朵血腫，小心變成菜花耳（圖文懶人包）】