利用手機鏡頭 1分鐘檢測心房顫動

心房顫動是最普遍的心律不整疾病，心房每分鐘可跳動多達二百多次，但泵血效率卻變低，因此易於心房形成血塊。若血塊流出心臟並阻塞腦部血管，便會形成缺血性中風。有研究指房顫患者的中風風險是一般人的5倍。而本港缺血性中風個案中，有接近兩成是由房顫引致，惟其中三分之一病人中風前並不知悉患有心房顫動。

人人都知道中風是甚麼，但心房顫動(房顫)就不是個個都認識，其實這個疾病可大大增加中風風險。一站式遙距醫療平台DrGo最新引入FibriCheck功能，並推出心房顫動檢測計劃「點、指、心動」，透過手機鏡頭偵測房顫風險，助大眾及早找出疾病，防範中風。

心房顫動是最普遍的心律不整疾病，心房每分鐘可跳動多達二百多次。

心臟科專科醫生陳藝賢指，房顫主要病徵包括心悸、氣促或暈眩，但部分患者可全無症狀。現時主流國際指引建議65歲或以上人士應接受機會性房顫篩查，但調查顯示依從性甚低；因此希望透過「點、指、心動」心房顫動檢測計劃探討使用遙距科技，在香港進行遙距房顫檢測的可能性，期望研究結果可有助減輕房顫對公共醫療造成的負擔。

房顫主要病徵包括心悸、氣促或暈眩，但部分患者可全無症狀。

復康會主動跟進

「點、指、心動」心房顫動檢測計劃將於2月開放，為最多10萬名DrGo用戶免費提供14天FibriCheck房顫檢測。用戶可於指定期內，透過DrGo應用程式隨意檢查心律狀況，建議使用時間為每天早上及黃昏，或出現疑似房顫症狀時(如心悸或氣喘等)。如檢測結果顯示可能患上房顫，用戶將收到香港復康會的跟進電話或電郵，建議到復康網絡地區中心接受進一步檢測，並為有需要人士發出檢測報告，以便盡早求診。

FibriCheck技術靈敏度、特異度及陽性值均逾九成。用戶登入DrGo並啟動FibriCheck程式後，只需放置手指於智能手機的相機鏡頭位置，約1分鐘便會顯示檢測結果。