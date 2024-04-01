剁手都冇用？掌握５招避免過度飲食 圖文懶人包

全世界在經歷三年多的疫情後，漸漸從創傷中復原，可是你可能發現自己還留存著一些在疫情之中因為隔離、因為在家工作等而習得的壞習慣。例如，「過度飲食」就是其中之一。 你曾經在自己覺得肚子飽了的時候，還是繼續吃東西嗎？或是並不覺得餓，但看到東西就又想吃。這些狀況很可能就是過度飲食。 尤其是在這段疫情期間，太多事情無法解決、無法面對？那就吃吧。怕自己染疫時會沒有體力面對？那就吃吧。無法出門做戶外運動或上健身房？那就吃吧。 過度飲食成為了大家度過危機的強力手段之一，畢竟處在壓力狀況下，身體分泌了愈多壓力荷爾蒙cortisol，讓我們進入戰鬥或逃跑的模式，急著找尋愈高糖分、高鹽分、高油脂的食物來確保自己的能量充足，並且在內心深處，我們會把「吃的多」、「吃的好」與「心情好」畫上等號。種種因素讓許多人在這三年期間過度飲食並體重上升。 當你過度飲食，你可能會… 吃太多的狀態下，你很可能會覺得胃痛、消化不良，開始比較容易嗝氣，或有噁心、胃酸倒流的情形，人變得比較疲倦、沒力，要過個幾小時之後才會好一些。

如果你發現自己已經過度飲食，請停下別再吃了，這時候也不要躺下來，否則胃酸倒流會更嚴重。可以去走走路散散步，會對症狀有一些幫忙，減少嗝氣的狀況並促進消化，甚至會讓血糖穩定些；有些人則要喝點花草茶來改善脹氣感；假使是胃酸流到胸口灼熱，可能還是需要一些藥物才能改善。 為甚麼會過度飲食？

◇ 覺得東西好好吃：每個人大概都遇過這種狀況，覺得東西好吃，停不下來。而且會讓人停不下來的，常常是高糖分、高鹽分、高油脂的加工食物。 ◇ 想要紓緩壓力：因為感到壓力大，就覺得需要去好好吃一頓才能解套，或用來慰勞辛苦的自己，這時就容易吃得太多。 ◇ 參加社交場合：辦桌請客十道菜下來，量真的不少，許多又是特色名品，許多人在這樣的狀況下，即使覺得很飽了，還是會硬塞食物進到肚子裡。

不想過度飲食，你可以這樣做！ ● 不要吃太快 當你吃得太快，一瞬間塞進許多食物，即使吃的分量已經足夠，可能不會馬上出現飽足感，要過個20分鐘之後才會覺得飽，不過你會在飽足感出現前持續塞進食物，因此就容易過度飲食。所以，請慢下自己進食的步驟，東西再好吃，也不要用搶的，專心一點去品嘗食物的滋味，慢慢享用。 ● 調整社交選項 如果你發現自己過度飲食的時間點，都是在參加社交場合發生的，那就盡量不要跟朋友相約吃大餐。畢竟出外吃大餐時，你可能會因為餐點不便宜，怕沒吃完就好像很浪費，或怕對方覺得自己不喜歡他們精心挑選的店家，就逼著自己吃到完。也不要選擇任食的餐廳，畢竟都到了吃到飽餐廳了，人總是會有種想要佔點便宜的心態，絕對會吃到過度才罷休。 當然，這並非要每個人都一直只是躲在家裡玩社群軟體。跟朋友相約出門當然很不錯，可以考慮一起出門走走，到戶外景點走走路，多動動，至少先不要把「吃」當然是唯一的聚會、遊玩主題，較不會過度飲食。

● 用其他事情取代吃 如果你過度飲食的原因是覺得寂寞、壓力、孤單，心情不好會吃太多，那就要試著找到「除了吃東西之外」，還讓你開心的事物。例如，活動身體，多做些運動，或到戶外輕鬆地走走路散散步，觀察自然風景。保持睡眠充足，不要熬夜或睡太少。還有，減少自己使用社群軟體的時間，減少自己一直看別人吃了什麼或減少看團購美食訊息，也有幫助。