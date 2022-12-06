前列腺問題｜男人前列腺肥大呢個歲數開始 即睇症狀＆治療方式

前列腺肥大是老年男性常見的疾病，尤其連假期間常見許多老人家因為出遠門去玩，又在高速公路上塞車憋尿，不知不覺膀胱積尿過多，加上前列腺肥大的阻塞，導致突然尿不出來，因而掛急症放尿。
前列腺肥大 40歲以上開始
國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑表示，一般而言，40歲以上的中年男性容易開始有前列腺肥大的問題。在60歲以後，一半以上男性會罹患前列腺肥大，超過80歲後，有八成以上男性患有此症。
前列腺肥大初期可能只有輕微尿頻，容易被患者忽略而未去治療，一般說來，如果躺床睡覺之後，還需要起來小便兩次或兩次以上，都應盡快就醫。
前列腺肥大有2大類 即睇常見症狀
前列腺肥大不治療 嚴重恐致尿毒症
前列腺肥大如果不治療，時間一久，也會引發一些不良的後遺症。初期排尿的速度不一定會有明顯的改變，但夜間如廁的次數可能會增加，雖然偶而會出現不舒服的排尿症狀，但還沒有殘尿的現象；到了中期，膀胱開始無力，進而產生殘尿現象，容易有泌尿道感染，甚至血尿；到了後期，排尿需要花很長的時間，小便經常中斷，尿液嚴重滯留。若再不治療，可能進一步會造成腎水腫甚至尿毒症。
3種方式 診斷前列腺肥大
醫師可以用以下幾種方式來診斷前列腺肥大：
治療前列腺肥大 當心日常這些行為
輕度的前列腺肥大，一般用藥物治療即有不錯的效果，但如果藥物治療無效，或者有嚴重的阻塞症狀、腎水腫、反覆的泌尿系統感染、頻尿太嚴重影響生活品質等，則應該進行內視鏡前列腺肥大的手術。
王彥傑主任提醒，中年男性應定期健康檢查，如果已知罹患前列腺肥大，應特別留意尿液中是否有發炎或出血現象；此外，生活中久坐、乘車、騎摩托車、 腳踏車等，也會刺激前列腺充血、腫脹，要特別注意。
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