前列腺問題｜男人前列腺肥大呢個歲數開始 即睇症狀＆治療方式

前列腺肥大是老年男性常見的疾病，尤其連假期間常見許多老人家因為出遠門去玩，又在高速公路上塞車憋尿，不知不覺膀胱積尿過多，加上前列腺肥大的阻塞，導致突然尿不出來，因而掛急症放尿。

前列腺肥大 40 歲以上開始

國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑表示，一般而言，40歲以上的中年男性容易開始有前列腺肥大的問題。在60歲以後，一半以上男性會罹患前列腺肥大，超過80歲後，有八成以上男性患有此症。

前列腺肥大初期可能只有輕微尿頻，容易被患者忽略而未去治療，一般說來，如果躺床睡覺之後，還需要起來小便兩次或兩次以上，都應盡快就醫。