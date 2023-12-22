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健康
2023-12-22 04:29:58
日報

前列腺增生微創手術 減創傷、併發症

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前列腺增生微創手術 減創傷、併發症

前列腺增生微創手術 減創傷、併發症

男士慢慢步入中老年，可能發現排尿逐漸出現問題，甚至有「滴滴仔」狀況，這或與良性前列腺增生有關，但部分男士或覺得難以啟齒而導致延遲治療。數據顯示，大多數男士隨著年紀增長，患良性前列腺增生的比率便會增加。

明德國際醫院泌尿外科專科醫生簡煒文指出，「除了年齡外，如男士有三高問題，即高血壓、高血脂及高血糖，又或常進食高脂或高膽固醇的食物，亦會增加患上良性前列腺增生的風險。」

藥物限制多

醫生一般建議患者初期先接受藥物治療，而現時藥物主要分為α受體抑制劑及5-α還原酶抑制劑，前者對於受症狀困擾的患者較為適合，後者則須評估患者因良性前列腺增生而出現併發症的風險決定。簡煒文續指，「可以從幾方面替患者評估併發症風險，分別為年紀、抽血檢查前列腺特異抗原(PSA)指數、量度前列腺大小、透過問卷量化症狀嚴重程度、尿速檢查和觀察排尿後膀胱內剩尿的分量。」若被評估為有較大風險的患者，則建議合併使用以上兩種藥物。

藥物雖有助縮小前列腺及抑制前列腺增生的速度，但亦有其限制及副作用，尤其於性功能方面。α受體抑制劑較少與其他藥物相沖，對血壓的影響較低，但有可能出現逆行性射精；服用5-α還原酶抑制劑則可能令性慾下降、射精量減少或出現勃起功能障礙。

明德國際醫院泌尿外科專科醫生 簡煒文

簡煒文指經尿道前列腺切除術是常用於治療良性前列腺增生的手術。

術前評估減風險

為避免長期服藥和減少副作用，不少患者選擇手術治療良性前列腺增生，當中經尿道前列腺切除術(TURP)屬常用手術。患者須半身麻醉，醫生會用電刀將增生部分一片一片切除，惟非全部患者適用，術前須一連串評估。簡煒文解釋，「醫生需要了解患者是否正服用抗血小板藥或抗凝血藥，或患有其他嚴重疾病如心臟病等。此外，若患者已出現併發症，例如感染，則需於術前先處理好。」

經尿道前列腺切除術(TURP)手術雖屬微創手術，但術後仍需留院數天作觀察，患者於初期或出現小便帶血或尿道感染等。簡煒文指此類症狀一般可透過服用抗生素治療，而部分患者如出現壓力性尿失禁，則可訓練盆底肌肉以作改善。如患者希望於術後保留性功能，如勃起功能、射精功能，則可考慮新技術如前列腺水蒸氣療法及前列腺尿道懸吊術。

盆底肌肉訓練

患者術後如出現壓力性尿失禁，可訓練盆底肌肉以作改善。

續享受退休生活

一名六十多歲男患者，退休後愛到處旅遊，更喜歡在飛機上坐窗邊位置，但因怕麻煩別人而強忍尿意，最後導致膀胱因長時間膨脹而未能排尿。加上患者本身患有前列腺肥大，並已引起併發症，所以經商討後決定進行經尿道前列腺切除術(TURP)以處理問題。患者術後情況良好，每3個月檢查一次，至今亦沒發現併發症，現時更由每3個月檢查轉成每1年才需進行定期檢查，並繼續享受退休生活。

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