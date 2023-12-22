前列腺增生微創手術 減創傷、併發症

男士慢慢步入中老年，可能發現排尿逐漸出現問題，甚至有「滴滴仔」狀況，這或與良性前列腺增生有關，但部分男士或覺得難以啟齒而導致延遲治療。數據顯示，大多數男士隨著年紀增長，患良性前列腺增生的比率便會增加。

明德國際醫院泌尿外科專科醫生簡煒文指出，「除了年齡外，如男士有三高問題，即高血壓、高血脂及高血糖，又或常進食高脂或高膽固醇的食物，亦會增加患上良性前列腺增生的風險。」

藥物限制多

醫生一般建議患者初期先接受藥物治療，而現時藥物主要分為α受體抑制劑及5-α還原酶抑制劑，前者對於受症狀困擾的患者較為適合，後者則須評估患者因良性前列腺增生而出現併發症的風險決定。簡煒文續指，「可以從幾方面替患者評估併發症風險，分別為年紀、抽血檢查前列腺特異抗原(PSA)指數、量度前列腺大小、透過問卷量化症狀嚴重程度、尿速檢查和觀察排尿後膀胱內剩尿的分量。」若被評估為有較大風險的患者，則建議合併使用以上兩種藥物。

藥物雖有助縮小前列腺及抑制前列腺增生的速度，但亦有其限制及副作用，尤其於性功能方面。α受體抑制劑較少與其他藥物相沖，對血壓的影響較低，但有可能出現逆行性射精；服用5-α還原酶抑制劑則可能令性慾下降、射精量減少或出現勃起功能障礙。