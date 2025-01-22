前列腺癌年輕化夜尿多要小心 一發現即晚期？醫生警告10症狀即求醫

前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，每25位男性當中會有一位有機會患前列腺癌，雖然以往較少發生在50歲以下的男士身上，但近日有醫生指出前列腺癌有年輕化的現象！所以，醫生警告要留意身體的10大症狀，就有可能是前列腺癌，一旦出現便應立即求醫檢查。

前列腺癌似尿路感染難發現 泌尿外科醫生曲元正在其facebook專頁上分享指，以往前列腺癌通常好發於65至75歲之間，但由於不良生活習慣和精緻飲食的影響，前列腺癌的年輕化趨勢日益明顯。通常早期前列腺癌的症狀不明顯，確診時往往已是晚期。所以提早發現問題是相當緊要。 至於早期前列腺癌為甚麼難以發現，曲醫生分析出4大原因如下： 症狀不明顯或無症狀 前列腺癌在早期通常不會引起明顯的不適，甚至有些人根本沒有感覺。這是因為腫瘤初期生長緩慢且局限於前列腺內，影響範圍小，因此不易察覺。 症狀與其他泌尿科病症相似 即使出現輕微症狀，前列腺癌的初期症狀(如頻尿、排尿困難或夜尿增多)往往容易被誤認為前列腺肥大或尿路感染等常見的泌尿科問題，讓患者忽視而延誤就醫。 腫瘤位置較深 前列腺位於盆骨深處，緊鄰膀胱和直腸，不易透過自身察覺異常，必須依賴專業醫生，進行肛門指診或影像學檢查才能察覺。 癌症進展較慢 前列腺癌通常屬於增長較緩慢的腫瘤類型，容易讓患者在無明顯症狀的情況下忽略定期篩檢，進而延誤早期發現的機會。

前列腺癌檢查 肛門指診的效果有限 泌尿外科醫生曲元正指出，定期檢查相當重要，而前列腺癌的檢查分為5種適合不同人士： 1. 肛門指診(DRE) 醫生會透過觸診檢查前列腺是否有硬塊或腫大等異常。雖然過程可能讓人感到不適，卻能提供重要的診斷資訊。不過，對於初期無法觸摸到的腫瘤，肛門指診的效果有限。 2. PSA血液檢測 抽血檢測前列腺特異抗原的濃度。一般建議50歲以上男性每年檢查一次，若有家族史或其他高風險因素的人士則建議更早開始。一般而言，PSA正常值應<4 ng/ml；若>4 ng/ml則需進一步檢查。 3. PHI抽血測驗 PHI(前列腺健康指數)抽血測驗是一項評估前列腺癌風險的簡易檢查，綜合了總PSA、游離PSA及p2PSA等三項指標，特別適合PSA值略高(介乎4~10ng/mL)但尚未確診的患者。 4. 影像檢查 在某些情況下，醫生可能會建議進行MRI或超聲波檢查，以便更清楚地觀察前列腺的狀況，幫助早期發現是否存在腫瘤或異常。 5. 前列腺組織切片 如果PSA或肛門指診結果顯示異常，醫生可能會建議進行組織切片，以確定是否有癌細胞。這是目前確認前列腺癌最準確的方法。