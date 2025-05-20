前列腺癌心血管病或共存 慎選藥物防交互作用

本港前列腺癌的發病率不斷上升，新確診患者的年齡中位數約為71歲，因此不少患者可能同時患有心血管疾病(CVD)。同時處理兩個疾病，用藥需要仔細平衡和避免交互作用，醫生建議患者和照顧者覆診時整理好正在服用的藥物清單，以便醫生長期監察。 臨床腫瘤科專科醫生張文龍表示，前列癌新症數目10年累積升幅達69.1%，為本港男士常見癌症第三位；而且逾半確診時屬第三或四期。「50歲以上、有家族病史和肥胖都是高危因素。」心臟科專科醫生梁永雄續指，心腦血管疾病是香港男性主要死因之一，而人口健康調查數據顯示，65至74歲男士未來10年CVD風險高達75.8%，不容忽視。

荷爾蒙治療為關鍵 前列腺癌的治療，須評估多個因素，包括年齡、發病期數、格里森評分及患者意向等，再從不同治療選項中制訂治療方案。荷爾蒙治療是局部晚期和轉移性前列腺癌的關鍵。張文龍指有3種方式，「可透過手術切除睾丸，剝奪雄激素的製造；注射荷爾蒙針壓低睾丸酮的產生；或用新型口服荷爾蒙藥阻截睾丸酮刺激癌細胞，抑制其生長。」惟荷爾蒙治療導致患者的代謝和血管功能變化，或造成潛在問題。 影響藥物代謝 高齡與荷爾蒙治療，令前列腺癌患者的心血管疾病風險增加，研究亦指出，美國40歲以上前列腺癌患者，CVD是癌症本身以外首要致死原因，佔總死亡率的30.2%。另一方面，藥物交互作用也要留意，梁永雄指出，「當前列癌患者同時需要使用高血壓、糖尿病或心血管疾病藥物，就有可能發生問題，例如新型口服荷爾蒙藥可能抑制或誘導肝酵素，令經過同一酵素代謝的藥物受到影響，使藥物在體入吸收的水平增加或下降，引致副作用更嚴重，或藥效降低的情況。」因此，選擇荷爾蒙治療時要特別謹慎。

定期做心血管檢查 為減低心血管疾病風險，醫生會根據指引，因應前列腺癌患者心血管疾病史、症狀及生活方式作出風險評分，如果有較高風險，需要較頻密做心血管檢查；風險較低的話就可一年檢查一次。項目包括糖化血紅素、血脂、尿酸、電解質、腎功能、全血球指數、心電圖等，若發現問題就可及早用藥控制。梁永雄建議患者戒煙、健康飲食、規律做有氧運動及肌力訓練以控制體重，及維持血壓、血糖和膽固醇在良好水平。張文龍補充，患者及照顧者可以分別準備患者的用藥清單，以免遺漏；以及理解用藥選擇，預防藥物交互作用。