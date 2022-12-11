前列腺癌荷爾蒙治療無可取代？

門診有位63歲的王男，在41歲已經診斷出有前列腺癌，病史已達22年之久。王男發現前列腺癌時就接受手術治療，惟病理報告發現有淋巴轉移，便開始使用荷爾蒙治療；一開始使用的是口服藥物，後改成長效針劑荷爾蒙治療，目前病情控制仍舊穩定。
晚期前列腺癌 荷爾蒙為治療骨幹
台中榮總泌尿外科王賢祥醫師表示，上述案例是他的病患，是使用荷爾蒙治療長期穩定控制的例子。若按照轉移型前列腺癌荷爾蒙治療的一般狀況，大概藥物使用兩年左右就會出現抗藥性，但王男在手術後就開始使用荷爾蒙療法並持續近20年，幸運擁有對藥物良好的適應性。對於前列腺癌第四期的病患來說，即便已發展成荷爾蒙抗性，除了加上後線的治療藥物外，還是需要持續使用荷爾蒙，避免疾病惡化更快。
若為早期前列腺癌，其實不需要荷爾蒙治療，而是以手術或電療為主。在中風險侷限性的前列腺癌患者，可以在接受電療外，再加6個月的短期荷爾蒙治療；高風險侷限性前列腺癌患者，若選擇電療，則需合併2至3年荷爾蒙治療。王賢祥醫師說明，荷爾蒙治療的角色主要是使用在第三期以後，尤其到第四期的階段，荷爾蒙治療就屬骨幹治療。
抑制男性荷爾蒙 避免前列腺癌惡化
前列腺又稱為前列腺，在男性膀胱出口，為男性特有的一種腺體，是製造精液的重要部分。前列腺癌因發展、擴散相對緩慢，早期症狀不明顯，而初期症狀更常與良性前列腺增生相似。前列腺癌細胞增長受到男性荷爾蒙的影響，當腫瘤診斷時已無法靠手術或電療控制，亦即所謂晚期前列腺癌，多以荷爾蒙為主要的治療方式，也就是藉由阻斷男性荷爾蒙，讓癌細胞缺乏養分來源。
醫師解釋，荷爾蒙治療原理來自1966年諾貝爾醫學獎得主哈金斯及勞斯的研究，他們發現前列腺癌細胞的生長跟男性荷爾蒙有關。當抑制體內男性荷爾蒙濃度，就可抑制前列腺癌生長。後來將此研究成果應用到前列腺癌症治療上，改善病患的疾病控制率。王賢祥醫師補充解釋，早期是直接用外科手術把睾丸切除，因睾丸切除後就可直接抑制男性荷爾蒙，如此達到控制前列腺癌的目的。
直接施打三個月長效劑型 穩定控制效果好
隨著醫學進步，發展出促性腺素釋放素促效劑(GnRHa)，也就是所謂的荷爾蒙治療藥物，並已成為目前臨床治療晚期前列腺癌常用的方式。利用三個月長效的荷爾蒙針劑治療抑制男性荷爾蒙，且將男性睾固酮降到幾乎跟外科手術切除一樣的濃度，達到與手術相同的抑制效果。王賢祥醫師指出，約有95%以上的病患施行荷爾蒙療法後，一個月內男性荷爾蒙都可以達到去勢濃度。荷爾蒙針劑的治療分為一個月、三個月及六個月劑型。王賢祥醫師表示，他在臨床上使用多以三個月劑型的荷爾蒙治療為主，因三個月施打一次並請病患同時回診抽血、追蹤病情的變化，是較「適當」的間隔。三個月針劑在第一個月就能有效降低睾固酮，維持穩定去勢濃度，為病患帶來「快長強」的治療效果。反之，一個月施打一次，病患必須每月回診，會造成病患與照護者的負擔；若六個月施打一次，追蹤時間拉太長也有風險。
王賢祥醫師也建議，若有排尿不順、殘尿感、頻尿、夜尿等症狀，有可能是前列腺肥大，但也可能是早期前列腺癌的症狀，都應該就醫進一步檢查，避免錯失治療良機。畢竟對所有癌症而言，早期診斷、早期治療，才能得到最好的結果。
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